Tom Hanks trema sul palco: il video che spaventa il mondo

L'episodio durante una conferenza stampa in Australia. Apprensione tra i fan

Un tremore difficile da controllare ed una perdita di peso notevole. Queste le ragioni che scatenano l'apprensione tra i fan di Tom Hanks, apparso piuttosto provato in conferenza stampa, in Australia, durante la presentazione del film biografico di Baz Luhrmann su Elvis, film nel quale Hanks interpreta Tom Parker, il manager del cantante. L'attore americano, 65 anni, è stato immortalato mente, reggendo il microfono, ha faticato a contenere i tremori della mano destra, tanto da cercare di fermarla con la sinistra, fino a quel momento in tasca. A riportare il retroscena è il Daily Mail.

Preoccupazione tra gli spettatori, che si sono chiesti immediatamente quali sono le condizioni di salute dell'artista, che però al momento restano riservate. Nessun problema di salute è stato comunicato ufficialmente né il diretto interessanto ha commentato il video.