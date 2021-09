Tale e Quale Show 11, in studio con i protagonisti

"Parola d'ordine divertirsi". Questa la mission - e il segreto - di Carlo Conti, che da venerdì 17 settembre, in prima serata su Raiuno, torna in onda con Tale e Quale Show, arrivato all'undicesima edizione. Today ha raccolto le emozioni del cast alla vigilia del debutto.

Un inizio "col botto" per Stefania Orlando, che nella prima puntata dovrà interpretare Lady Gaga. A fare il tifo per lei, da casa, Francesco Oppini, come ci svela mamma Alba Parietti, anche lei nel cast: "Ha mandato un in bocca al lupo a lei, mica a me". Tra i protagonisti anche Pierpaolo Petrelli, altro ex gieffino, poi Ciro Priello - che ora può ridere e non vede l'ora di divertirsi - Dennis Fantina, e Biagio Izzo che confessa: "Non so cantare". Dopo una lunga torna in tv Federica Nargi e ammette: "Questo era il programma giusto. Metto da parte le mie paure, anche quella di tornare in video, e mi dedico a me stessa".