Aspettando 'Tale e Quale Show': in studio con i protagonisti

Tutto pronto per 'Tale e Quale Show 10', al via venerdì 18 settembre in prima serata su Rai1. Un'edizione "particolare" ha spiegato Carlo Conti in conferenza stampa, che si è dovuta adattare alle norme sanitarie vigenti, ostiche per un varietà ma essenziali. Niente pubblico in studio - almeno per il momento, forse un "pubblico virtuale" collegato da casa - camerini separati e ogni concorrente avrà sempre lo stesso staff di trucco e parrucco.

Il conduttore ha presentato questa mattina a Roma, negli studi Fabrizio Frizzi, i 10 protagonisti. Sul palco la cantante Barbara Cola, l'imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l'attore Luca Ward. Li abbiamo incontrati in conferenza stampa.

Come da tradizione i 10 protagonisti dovranno affrontare una giuria doc, composta anche quest'anno da Loretta Goggi - nel programma dalla prima edizione - Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Oltre a loro, gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega che si vorrà premiare (senza dimenticare anche la possibilità di ‘auto-votarsi’). Al termine di ciascuna puntata, grazie alla somma delle due votazioni, sarà decretato il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all'elezione del vincitore finale, che si proclamerà 'Campione di Tale e Quale Show 10' (anche in questa nuova edizione ci sarà poi uno spin-off, quando entrerà in scena il Torneo che decreterà il 'Campione di Tale e Quale Show 2020').

I 10 partecipanti al varietà saranno seguiti, nell'arco del loro percorso, dai tutor: i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la actor coach Emanuela Aureli

Torna, dopo due anni di assenza, Gabriele Cirilli, che in ogni puntata vestirà panni diversi sarà una sorta di 'quarto giudice' (si parte venerdì con Orietta Berti). "Quando c'è Carlo Conti ogni direttore dorme sonni tranquilli" ha detto Stefano Coletta. E ha ragione. Dopo 10 anni il successo di questo programma è 'tale e quale'.