Delle potenti precipitazioni torrenziali si stanno abbattendo sulla capitale cinese. Oggi, 1 agosto, a Pechino un ponte è crollato travolgendo auto e inondando tutto ciò che la forza dell'acqua trovava lungo il percorso. Si registrano allagamenti vicino alla quinta circonvallazione ovest della Città.

La situazione preoccupa anche il presidente cinese Xi Jinping che è immediatamente intervenuto assicurando che sarà messo in campo "ogni sforzo" per portare in salvo "quanti sono dispersi o intrappolati".

