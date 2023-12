Si sentono spari in una casa, la polizia prova a entrare ed esplode tutto

Una villetta bifamiliare è esplosa ad Arlington, in Virginia, mentre la polizia stava tentando di eseguire un mandato di perquisizione. I vicini avevano segnalato infatti poco prima una serie di esplosioni, come colpi di pistola. La polizia ha cercato di contattare il sospettato per telefono e con gli altoparlanti, ma lui non ha risposto ed è rimasto barricato in casa. Dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione, Quando gli agenti di polizia si sono avvicinati alla casa poco prima delle 20:25 di ieri lunedì 4 dicembre il sospettato ha poi "sparato diversi colpi" dall'interno della casa, dopo di che è avvenuta l'esplosione.

L'elettricità è saltata in tutto il quartiere. Tra i poliziotti ci sono feriti lievi, mentre non è ancora nota la sorte della persona - o delle persone - che erano in casa.