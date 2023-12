Fumo in cabina, panico sul volo: passeggeri si lanciano dai gonfiabili

Quasi 200 passeggeri sono stati costretti a fuggire da un volo Ryanair operato tramite l'aereo Buzz Boeing 737 MAX 8 all'aeroporto di Stoccolma-Arlanda dopo che la cabina si era riempita di fumo. La notizia è stata riportata dal New York Post: tutto è successo subito dopo l'accensione dei motori nella fase di decollo. Buzz è un partner con sede in Polonia della compagnia aerea irlandese Ryanair, che ha operato il volo che si preparava a partire per Cracovia, quando è iniziata l'emergenza.

Il video mostra la scena caotica mentre i passeggeri lasciano in fretta l'aereo tramite gli scivoli gonfiabili. Diversi veicoli di soccorso hanno circondato l'aereo sull'asfalto innevato della pista mentre il personale aiutava i passeggeri. Alla fine, nessuno si è fatto male e non ci sono notizie di persone ferite.