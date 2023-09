Dopo gli incendi arriva la pioggia e il maltempo per la nazione ellenica

Si chiama Daniel ed è il ciclone che in queste ore si sta abbattendo in Grecia. Un'alluvione che in particolare sta colpendo duramente la regione della Tessaglia. A Salonicco le insistenti piogge stanno creando il caos sulle strade della città. Qui un ponte è collassato sotto la forza incontrastata dell'acqua.

Le auto vengono trascinate in mare ad Agios Ioannis (Pelion) mentre a Volos le vetture galleggiano a causa dell'innalzamento dell'acqua in molte zone della città.

