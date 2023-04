Così il Governo cerca i nemici immaginari

Matteo Salvini a una manifestazione a Roma 'in difesa della famiglia' (foto LaPresse)

Gli sbarchi dei migranti sono quadruplicati malgrado la guerra alle terribili navi delle Ong, oltre 19 miliardi del Pnrr rischiano di non arrivare per i colpevoli ritardi dell’Italia nella progettazione e nell’attuazione dei bandi, il presidente dell’Anac ha bocciato senza appelli quell’invito alla corruzione che il Ministro delle Infrastrutture chiama ‘nuovo codice degli appalti’: per il Governo del signor presidente Giorgia i nodi iniziano a venire al pettine e la ‘luna di miele’ con gli italiani è ormai uno sbiadito ricordo.

Le armi di distrazione di massa

Così, dopo aver estirpato dall’italica penisola i terribili rave party, dopo aver spezzato le reni alla carne sintetica e dopo aver imposto la rivoluzionaria etichetta con gli ingredienti sui prodotti ricavati da farine di insetti, i partiti della maggioranza continuano a sfoderare le loro migliori armi di distrazione di massa, nemici immaginari creati ad arte per distogliere l’attenzione dei loro elettori dai veri problemi che li affliggono: in fondo si può essere felici anche se si è più poveri e meno liberi, l’importante è che ci siano Dio, Patria, famiglia e i sapori incontaminati dei piatti della nostra tradizione bagnati da un buon bicchiere di vino.

E quale miglior nemico immaginario delle famiglie con due genitori dello stesso sesso che pretendono addirittura di allevare dei figli andando a praticare la gestazione per altri all’estero? In Italia i casi si contano sulla punta delle dita, a Milano tra luglio 2022 e marzo 2023 sono state effettuate 17 trascrizioni di atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali (5 delle quali erano figli di due madri e 12 di sue padri), ma la propaganda sui bambini è da sempre molto efficace e stimolare le reazioni istintive di menti poco abituate a ragionamenti complessi proponendo l’immagine di due orchi omosessuali che comprano un bambino al supermercato per iniziarlo a una vita di perversione è più semplice di quanto si pensi. In realtà la maternità surrogata, chiamata con disprezzo “utero in affitto”, è uno specchietto per le allodole: il vero scopo delle azioni intraprese dall’esecutivo è impedire alle coppie dello stesso sesso di poter crescere dei figli. È questo l’obiettivo della circolare del più grande collezionista di fallimenti e figuracce del Consiglio dei Ministri, Matteo Piantedosi, che ha esortato i comuni a non procedere con le trascrizioni. Un atto condannato con un voto dal Parlamento Europeo, che ritiene che tale azione “costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989”.

‘Caro sindaco, trascrivi’, la mozione di Radicali Italiani e +Europa

“Sia la premier Meloni che i ministri Roccella e soprattuto Piantedosi dovrebbero prendere atto della chiara condanna dell’Europa - spiega Giulia Crivellini, avvocata e tesoriera dei Radicali Italiani - e agire di conseguenza ritirando la circolare. In un Paese anglosassone per una cosa del genere i principali responsabili avrebbero rassegnato le dimissioni. Al contrario, la ministra della famiglia, con un’ironia irrispettosa del ruolo che ricopre, ha chiesto ai sindaci di Roma, Torino, Milano, Napoli, Bari, Firenze e Bologna, che chiedevano un incontro urgente al Governo, di rivolgersi ai presidenti della Corte di Cassazione. In realtà è proprio la Corte Costituzionale che da due anni chiede al Parlamento di legiferare perché le nostre norme non tutelano i diritti dei minori e delle famiglie, creando disparità e discriminazioni”.

Radicali Italiani e +Europa, nei giorni scorsi, hanno presentato ‘caro sindaco, trascrivi’, un testo di mozione indirizzata a tutti i consigli comunali del Paese affinché procedano alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali indicando entrambi i genitori. “A causa della circolare Piantedosi e a causa dell’interpretazione di data da alcuni prefetti tra cui quello di Milano - continua Giulia Crivellini - si sta verificando anche una discriminazione nella discriminazione: alcuni sindaci hanno infatti dichiarato che trascriveranno esclusivamente atti di nascita di due mamme che hanno fatto ricorso alla procreazione naturalmente assistita all’estero con parto all’estero, perché è l’unico caso in cui la giurisprudenza interna indica chiaramente l’obbligo di trascrizione, mentre nei casi di due padri o di due madri che hanno praticato la PNA ma hanno partorito in Italia la norma non è uniforme. Di fatto i sindaci sentono la minaccia ministeriale; è comprensibile ma dovrebbero seguire il diritto europeo e costituzionale, procedendo alle trascrizioni come atto dovuto”.

Insomma, il futuro prossimo sarà all’insegna di iniziative surreali spinte dal disperato bisogno di propaganda da parte dei partiti al Governo: iniziative che graveranno sulla pelle dei più deboli, come quei bambini a cui si vorrebbero negare i genitori per discriminazione sessuale, o semplicemente ridicole, come la proposta di legge del Vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che vorrebbe multare chi utilizza le parole straniere. E pensare che si erano spacciati come quelli che si sarebbero occupati dei problemi reali.