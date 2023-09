Com'è insomma questo nuovo Grande Fratello voluto da Pier Silvio Berlusconi

Cesara Buonamici, Alfonso Signorini e Rebecca Staffelli

La Casa del Grande Fratello è cambiata persino nei colori: via i toni sgargianti, a decorare i divani sono oggi eleganti tinte pastello. I vecchi inquilini "vip" hanno portato via con sé tutte quelle paillettes, quegli abiti da sera, mascheroni e maschere che negli ultimi anni avevano reso il reality una sorta di recita autogestita, incentrata sulla loro vanagloria. Il nuovo Grande Fratello di Pier Silvio Berlusconi - è stato lui a intestarsi la volontà di un cambiamento radicale - torna invece alle origini, torna alla gente comune, alle storie. Una rivoluzione sbandierata da mesi e ribadita una settantina di volte nella prima puntata, dove il ritorno in gara delle cosiddette "persone semplici" è lo stendardo di un'edizione che lusinga il pubblico ormai stanco dei personaggi trash. Un rinnovamento che si inserisce nel clima di rigore a cui l'amministratore delegato vuole riportare Mediaset. E a cui contribuisce anche la giornalista Cesara Buonamici, che arriva direttamente dagli studi austeri del telegiornale per portare una versione di sé adorabilmente più svampita.

Non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione, recita il proverbio. E così la prima puntata parte dal sicuro: un macellaio romano e una operaia veneta. L'ambizione è quella di tornare al neorealismo televisivo delle persone comuni, quelle che vedevano nella popolarità una possibilità di riscatto: l'illusione della svolta però non è più la stessa degli anni Duemila, perché ormai di meteore se ne sono viste troppe. Paolo fa "un lavoro antico", Giselda "lavora in fabbrica", sottolinea Alfonso Signorini solleticando ancora un po' la pancia pubblico. Il primo si sveglia alle cinque di mattina e sogna di vincere per salvare la mamma dalla sua vita di sacrifici ("Non ceniamo mai insieme perché è sempre stanca"). La seconda è una veneta svitata che scende dalla montagna, si sente un po' Heidi e sogna di sposare l'alpino Mauro Corona. C'è un ritorno alle maschere regionali, seppure più sbiadite e meno stereotipate, perché l'Italia è cambiata. Ma soprattutto c'è una grande certezza: tutti i concorrenti di quest'edizione sono bravi ragazzi che devono piacere a mammà. Non devono rimestare in alcunché di torbido, semmai nel buonismo.

Si procede a goccia cinese con l'intenzione del romanzo popolare, pregiudicato però da certe esigenze di pietismo che sono e saranno funzionali al format (a un concorrente è stato chiesto qualcosa del tipo "ma insomma, quanto ti è rimasto da pagare per i debiti di tuo padre?"). E dunque sfilano: il bidello Giuseppe Garibaldi (sì, è questo il suo vero nome, ndr) con la passione per le donne e una famiglia che sogna per lui il posto fisso ("per noi meridionali è sacro"); Marco, tassista e maestro di sci a cui piacciono le donne; Angelica e Vittorio, entrambi bellissimi ma - si sottolinea - laureati; Anita che vuole sfatare il mito della "bella oca" con le sue tre lauree. E pensare che ad abitare queste mura appena dodici mesi fa erano bambole plasmate nel botulino, concorrenti che calcavano la propria ignoranza per fare notizia. Pensa. Ma la storia più forte sembra essere quella di Letizia, fotografa di 24 anni, un'infanzia a San Patrignano da figlia di ex tossicodipendenti. Il personaggio sopra le righe è invece Lorenzo, il calzolaio tatuato e con papillon, sguattero della moglie proprietaria del negozio: "Mi vergognavo a indossare questo grembiule da garzone, ma ora lo porto con orgoglio", racconta, ma l'eccesso di estro è tale che lui nel tempo libero sponsorizza il punto vendita registrando dei video su TikTok.

Chi sono invece i (pochi) vip

Nel loft di Cinecittà si parla di tagli di carne e suole in legno. Qualcuno su Twitter si domanda quali chiacchiere da divano riusciranno a unire i concorrenti "nip" e quelli "vip". Le celebrità a cui è stato consentito l'accesso sono comunque poche e sono quelle dai volti puliti, perché i prezzemolini da reality sono rimasti fuori. Alex Schwazer è qui dopo una docu serie su Netflix, con l'obiettivo di cercare un definitivo riscatto dalla sua storia giudiziaria: gelido come i suoi occhi di ghiaccio, è quello che nella prima puntata fa però più fatica ad ambientarsi. Massimiliano Varrese, attore, artista e papà single dalle vibes cordiali. Grecia Colmenares, regina delle telenovelas, della voce stridula ma anche dell'allegria. Samira Lui, ex Miss Italia tutta da scoprire. Beatrice Luzzi, ex attrice di Vivere e mamma single, donna di grande dignità, che mai si è mischiata ai reality prima d'ora. Da TikTok arriva infine Rosy Chin, mamma, chef, imprenditrice e creator italo cinese che fa incontrare la cucina orientale e quella italiana: ex obesa, ha trovato nel cibo il mezzo di riscatto; oggi ha mezzo milione di follower e una tempra che - siamo pronti a scommettere - la renderà tra le più intransigenti della Casa.

Promossa Cesara Buonamici. Bocciata Rebecca Staffelli

È proprio con una domanda a Rosy che Cesara Buonamici fa il suo debutto in puntata. Le chiede dell'integrazione nel nostro Paese, se da bambina è stato difficile. Lei risponde di sì. Una domanda che dà la misura del ruolo nuovo che la giornalista riveste: gli scranni degli opinionisti non sono più pollai ma sede di un dibattito che può essere persino pretenzioso. Non sempre però, perché Cesara sa essere anche leggera: seduta nel suo tailleur bianco, ha l'aria divertita di una zia inglese arrivata per l'ora del tè coi nipoti. Ma ha una classe che non è mai snobismo. Ha studiato le personalità dei concorrenti, fa interventi puntuali. È irresistibile anche quando scivola in una gaffe: rivela al pubblico la presenza del "Tugurio", la temibile area squallida della Casa. Con Alfonso c'è complicità.

Fatica invece a percepirsi la complicità tra il conduttore e Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato Valerio e qui presente come "inviata social", ovvero quella figura in studio che legge i tweet divertenti scritti in diretta dagli spettatori. Ebbene, Rebecca non fa ridere. Non fa ridere perché è molto tesa (magari alla prossima puntata andrà meglio) e perché i tweet in televisione non hanno mai fatto ridere. Twitter e la televisione hanno due linguaggi e due pubblici diversi.

Nessun cenno all'inclusività, seppure è una bandiera del presente

Chiudiamo con un grande assente: l' "inclusività" come contenuto da sfruttare a tutti i costi. Senza arrogarci il diritto di decidere se è giusto o sbagliato, ci limitiamo a evidenziare l'assenza di storie che vadano a toccare il dibattito sui diritti Lgbt che tanto sono presenti nella scena pubblica e che tanto avevano tenuto banco negli anni passati, a volte sfociando pure nella morbosità, dalla storia di Tommaso Zorzi a quelle di Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi. In ogni caso la sfida del Grande Fratello - che vanta uno squadrone di quindici autori - sarà, proprio a proposito di morbosità, scoprire se al pubblico abituato agli eccessi e ai sapori forti può andare bene anche un piatto dal gusto più delicato, lo stesso che era abituato a mangiare vent'anni fa. E che però aveva smesso di apprezzare.