Thriller, esordi brillanti e il ritorno di Joël Dicker: i romanzi più attesi di marzo

Joël Dicker, autore di 'Un animale selvaggio' edito da La Nave di Teseo

Autore best seller con La verità sul caso Harry Quebert, Joël Dicker è il protagonista di un mese di marzo molto ricco sul fronte delle uscite editoriali. Va alla sua ultima fatica, Un animale selvaggio, la palma di romanzo più atteso, non fosse altro per il grande seguito di lettori e appassionati di cui gode, anche in Italia, lo scrittore svizzero. Nel commentare la nuova uscita, Elisabetta Sgarbi, publisher di La Nave di Teseo, si sofferma sulla "immaginazione sfrenata" dello scrittore e sul "controllo assoluto" dei dettagli della narrazione. Dicker "non lascia scampo - spiega -: quando si inizia questo romanzo si dimentica il mondo esterno e si viene trascinati nella sua storia".

C'è grande attesa anche per due esordi d'eccezione. Il primo, non per importanza, è Abbondanza, romanzo d'esordio di Jakob Guanzon, edito da Marsilio: il docente e traduttore statunitense parla di pregiudizio sociale e mancanza di diritti, e lo fa raccontando gli sforzi di un padre per restituire il sorriso al figlio di otto anni. Il secondo è Le figlie di Saffo di Selby Wynn Schwartz, edito da Garzanti, inserito nella 'longlist' del Man Booker Prize, e definito miglior libro dell'anno da Guardian e Independent. Acclamato dalla critica internazionale e amato dai librai indipendenti, intreccia storia, mito, politica e leggi per raccontare di donne che hanno anticipato i tempi non sottomettendosi al pensiero comune e alle convenzioni sociali.

Gli amanti del giallo e del thriller non resteranno a bocca asciutta: la serie narrativa legata alla figura dell’ispettore Armand Gamache, si arricchisce di un nuovo episodio - il terzo - edito anche questo da Einaudi. Dall'ultima fatica di Louise Penny, Il più crudele dei mesi, e dai precedenti Natura morta e La grazia dell'inverno, è tratta la prima stagione della serie tv 'Il commissario Gamache: misteri a Three Pines".

Tra le uscite di marzo c'è anche spazio per una profonda riflessione sul potere che la letteratura esercita sulla nostra vita quotidiana: è il caso di Leggere pericolosamente (Adelphi), romanzo-riflessione di Azar Nafisi, autrice molto nota anche in Italia per Leggere Lolita a Teheran. Incuriosisce anche Il mantello dell'invisibilità, opera di Ge Fei, tra i più importanti narratori cinesi, pubblicato in Italia per Fazi Editore. L'opera mescola con sapienza critica sociale e irrealtà contemporanea, il tutto grazie anche a un protagonista indimenticabile, un cinquantenne che vive nella Pechino contemporanea, nella quale tutti fanno del loro meglio per salire la scala del successo ma lui, fondamentalmente, è solo un perdente.

Da segnalare anche La reputazione, romanzo di Ilaria Gaspari edito da Guanda: un'opera che scava sul concetto delle maldicenze, e lo fa raccontando la storia di una cinquantenne francese, del suo negozio che ricrea un angolo di Parigi ai Parioli, e di una ragazzina scomparsa.

Un animale salvaggio (La Nave di Teseo)

Un animale selvaggio è l'ultima fatica dell'autore best seller Joël Dicker, in uscita il 26 marzo per La Nave di Teseo. La trama: due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra. Ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri. Venti giorni prima, in un elegante sobborgo sulle rive del lago, Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. La vita le sorride, abita con il marito Arpad e i due figli in una magnifica villa al limitare del bosco. Sono entrambi ricchi, belli, felici. Ma il loro mondo idilliaco all’improvviso s’incrina.

I segreti che Arpad custodisce cominciano a essere troppi perché possano restare nascosti per sempre. Il loro vicino, un poliziotto sposato dalla reputazione impeccabile, è ossessionato da quella coppia perfetta e da quella donna conturbante. La osserva, la ammira, la spia in ogni momento dell’intimità. Nel giorno del compleanno di Sophie, un uomo misterioso si presenta con un regalo che sconvolgerà la sua vita dorata.

Abbondanza (Marsilio)

Abbondanza è il romanzo d'esordio di Jakob Guanzon, la storia di un padre e un figlio su un pick up, una fuga dalla povertà, sulle strade dell'America profonda. Edito da Marsilio, sarà disponibile in libreria a partire dal 19 marzo.

Nonostante i precedenti per droga che gli hanno sempre impedito di trovare un lavoro, Henry ottiene un colloquio per l’indomani. Un’ottima ragione per festeggiare, anche perché è il compleanno di Junior, il figlio. Le esigue finanze rimaste permettono una cena da McDonald’s e una notte in un motel, finalmente in un letto vero e proprio. Mentre Junior guarda la tv e Henry si esercita ad apparire un impiegato affidabile, sembra che per i due le cose volgano al meglio, ma una lite violentissima che Henry ha nel parcheggio del motel e un malore improvviso di Junior li restituiscono alla notte e alla loro battaglia quotidiana per riuscire a stare a galla in un paese che non è più la terra delle opportunità.

Le figlie di Saffo (Garzanti)

Il romanzo d'esordio di Selby Wynn Schwartz, Le figlie di Saffo (edito da Garzanti) racconta la storia di donne celebri che si sono ribellate per ottenere la propria libertà. Ci sono Lina Poletti, Virginia Woolf, Natalie Barney, Romaine Brooks, Sarah Bernhardt, Isadora Duncan, Nancy Cunard, Gertrude Stein e Radclyffe Hall. Sono donne che desiderano essere libere e indipendenti, avere idee e prospettive; vogliono essere scrittrici, attrici o qualsiasi cosa a cui ambiscano, nonostante non sia sempre possibile, perché "molte volte siamo costrette a sposarci, a essere madri, a essere docili, a essere belle, a dire sempre sì".

Il più crudele dei mesi (Einaudi)

Sarà acquistabile in libreria dal 5 marzo Il più crudele dei mesi, terzo capitolo della serie legata alla figura dell'ispettore Armand Gamache, nato dalla penna di Louise Penny, e edito in Italia da Einaudi. Nel piccolo villaggio del Quebéc alcuni abitanti hanno deciso di invitare una sensitiva alla vecchia casa degli Hadley, sperando di liberarla da un’antica maledizione.

Quello che sembra un innocuo rituale causa la morte, per crepacuore, di uno dei partecipanti. Giunto sulla scena del crimine, l’ispettore Gamache è costretto a chiedersi se si sia trattato davvero di una morte naturale: si ritrova cosí coinvolto in un caso che lo costringerà ad affrontare i propri fantasmi e quelli di una comunità apparentemente idilliaca, dove le relazioni sono molto piú pericolose di quanto sembri.

Leggere pericolosamente (Adelphi)

Uscirà il 5 marzo Leggere pericolosamente - Il potere sovversivo della letteratura in tempi difficili: Adelphi continua a pubblicare l'opera della grande scrittrice iraniana, nota in Italia soprattutto per il romanzo Leggere Lolita a Teheran.

Il suo ultimo lavoro, uscito per la prima volta nel 2022, racchiude cinque lettere che Nafisi ha indirizzato al padre tra il 2019 e il 2020, proseguendo un dialogo che la morte di lui non ha interrotto. Mentre intorno a lei, anche negli Stati Uniti, la realtà si fa sempre più allarmante - dall'affermarsi di tendenze totalitarie alla pandemia - e indignazione e angoscia paiono sopraffarla, l'autrice torna a immergersi nei libri che più ha amato, e ci mostra, intrecciando racconto autobiografico e riflessione sulla letteratura, come Salman Rushdie e Zora Neale Hurston, David Grossman e Margaret Atwood, e altri ancora, l’abbiano accompagnata nei momenti più difficili, come veri e propri talismani.

Il mantello dell'invisibilità (Fazi)

Uno dei romanzi più originali uscito negli ultimi anni dalla Cina. Il mantello dell'invisibilità di Ge Fei, in libreria dal 5 marzo per Fazi Editore, ha come protagonista un uomo alla soglia dei cinquant'anni: divorziato, adora ancora la sua ex, non ha figli e vive con sua sorella in un appartamento alla periferia della città con una crepa nel muro dalla quale entra il vento del Nord. Si mantiene realizzando amplificatori vecchio stile personalizzati per ricchi audiofili. Prova disprezzo per i suoi clienti e per se stesso, e le uniche cose che gli piacciono davvero sono Beethoven e gli altoparlanti vintage. Finché un vecchio amico gli procura un ingaggio speciale, un po’ rischioso, che potrebbe trasformarlo da perdente in vincente.

La reputazione (Guanda)

Uscirà il 5 marzo La reputazione, romanzo di Ilaria Gaspari edito da Guanda. L'autrice affronta un tema stringente della contemporaneità, quello delle maldicenze. E lo fa narrando la storia di Marie-France, cinquantenne francese dal passato leggendario, proprietaria di una boutique che ricorda un angolo di Parigi nel cuore dei Parioli. Gli affari procedono per il meglio, finché non ha l’idea di una linea per adolescenti. A poco a poco la serenità dell’ambiente comincia a incrinarsi: compaiono strani messaggi in codice, minacce e intimidazioni, mentre nel quartiere cresce l’ostilità nei confronti di Marie-France e dei suoi.

Nel frattempo, una ragazzina scompare: c’è una relazione con quello che si dice in giro? Cosa succede quando la diffidenza inquina lo sguardo e il confine tra colpa e pettegolezzo si fa labile? La giovane narratrice di questo romanzo non è pronta a scoprirlo, eppure non avrà scelta.