Le foto di Berlusconi con Putin e Bush: viaggio nella sede di Forza Italia

Roma. Via del Corso. Tra i negozi, i bar e i ristoranti si può svoltare in piazza San Lorenzo in Lucina. Qui al civico 4, si varca un cancello e si entra in un palazzo signorile come tanti qui a Roma, dove la grande bellezza ne fa da padrona. Scala B, terzo piano. Decidiamo di salire le scale e qui il campanello recita "Forza Italia". Quello che prima del 18 gennaio 1994 era solo un modo di incoraggiare il Belpaese o per tifare una squadra di calcio, ora è da quasi 30 anni il più grande partito liberale italiano.

Si varca il portone e dopo esserci accreditati ci si muove tra strettissimi corridoi, frastagliati da stanze piccole e grandi. Chissà quante riunioni e incontri l'ormai ex presidente Silvio Berlusconi avrà fatto. Tra una porta e l'altra ci sono i cimeli di una vita politica dell'ex premier: bandiere, manifesti e fotografie. La nostra telecamera si accende su una gigantografia fotografica che recita "Insieme per la pace". Sotto tre firme come i volti presenti nello scatto. Al centro c'è Silvio Berlusconi, alla sua sinistra il presidente russo Vladimir Putin mentre alla sua destra il 43esimo presidente degli Stati Uniti George W. Bush.

I tre si stringono la mano. Una foto storica, che non lascerà quei corridoi per qualche buio e angusto scantinato. "Questo sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi", ci ricorda il ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Dietro al ministro una foto due metri per due, da poco aggiunta tra le bandiere del partito, sovrasta la sala adibita alle conferenze stampa. Non è uno spazio grande e la stanza fa fatica a contenere tutte le telecamere e i giornalisti italiani e stranieri. "Silvio Berlusconi Presidente" non sparirà nemmeno dal simbolo di Forza Italia.

