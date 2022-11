Aspirapolvere senza filo, la rivoluzione delle pulizie di casa

Le evoluzioni tecnologiche, nel corso degli anni, hanno consentito di migliorare e velocizzare moltissime attività.

Questi benefici hanno riguardato quasi tutti i settori: basti pensare ai passi da gigante fatti in ambito medico, al potenziamento degli strumenti che hanno accorciato le distanze, mettendo in contatto i diversi capi del mondo, o all’automazione di alcuni tipi di produzione, solo per fare alcuni esempi.

Ovviamente, questi miglioramenti hanno riguardato anche ambiti più personali che coinvolgono la vita quotidiana, come la pulizia della propria abitazione.

Questa è, in effetti, un’attività a cadenza regolare che richiede tempo e fatica.

Tra tutte, la pulizia dei pavimenti è d’obbligo, non ci si può proprio esimere dall’effettuarla, per mantenere un buon livello di igiene, soprattutto se in casa ci sono animali. Spesso, però, è più impegnativa di quanto ci si possa aspettare, dovendo continuamente abbassarsi e piegarsi per raggiungere zone difficili.

Anche in questo caso, la tecnologia ci viene in aiuto offrendo aspirapolvere potenti, leggeri, flessibili e comodi da utilizzare.

Molto interessanti i modelli senza filo.

Tra questi, X-Force Flex di Rowenta, performante e intelligente, perfetto alleato per pulire a fondo la propria abitazione velocemente e senza fatica.

X-Force Flex dispone di diversi modelli per soddisfare qualsiasi esigenza, riuscendo a offrire il perfetto bilanciamento tra costo e prestazioni.

Reinventare le pulizie domestiche

L'aspirapolvere senza filo Rowenta X-Force Flex reinventa il modo di pulire, unendo prestazioni elevate di aspirazione e comfort di utilizzo.

Intuitivo, leggero, comodo e facile da usare, è uno strumento indispensabile da avere nella propria casa, capace di rendere piacevoli anche le pulizie domestiche.

Ecco le caratteristiche principali che rendono X-Force Flex unico nel proprio genere.

Elevata potenza di aspirazione

Grazie alle avanzate tecnologie dei motori Rowenta, la potenza di aspirazione può raggiungere fino a 230 Air Watt; il flusso di aspirazione, inoltre, è ottimizzato da un sistema elettronico preposto alla regolazione della velocità delle lame.

Intelligente

X-Force Flex è in grado di riconoscere le superfici e adattare automaticamente la potenza grazie alla tecnologia intelligente integrata nella spazzola

Grande autonomia, per pulire la casa con un’unica carica

La batteria al litio, fino a 9 celle/32,4 V, garantisce una resa efficace e costante per una durata fino a 1 ora e 10 minuti (in modalità eco), che permette di pulire tutta la casa.

Per effettuare un ciclo di ricarica rapido, la batteria necessita di sole 3 ore.

Efficiente display digitale

L’aspirapolvere dispone di un display digitale, grazie al quale è possibile monitorare la potenza impiegata, gestire le 5 modalità d’uso e verificare il tempo residuo di autonomia.

Massima flessibilità

X-Force Flex riesce ad arrivare in ogni anfratto e catturare anche lo sporco invisibile: ciò è possibile grazie al tubo flessibile, in grado di passare agevolmente sotto i mobili, e grazie alla spazzola motorizzata, dotata di luce Led integrata per catturare la polvere anche nei punti più nascosti.





Un ambiente più sano

X-Force Flex offre igiene e filtraggio imbattibili; è, infatti, dotato di filtro ad alte performance, in grado di catturare il 99,9% di particelle di polvere, comprese quelle di piccole dimensioni, e rilasciare aria pulita.

Accessori per ogni esigenza

Per ottenere un’ottima pulizia, anche per chi possiede animali domestici, l'aspirapolvere è dotato di una serie di pratici accessori: mini spazzola Animal Turbo per rimuovere peli di animali, bocchetta per fessure e zone difficili, spazzola tessuti ideale per il divano, due spazzole integrate per tutte le superfici.



Scegliere X-Force Flex come soluzione per le proprie pulizie domestiche, significa scoprire un nuovo modo semplice ed efficace di prendersi cura della casa.

Un’occasione da non perdere

Questa è l’occasione perfetta per rivoluzionare il modo di fare le pulizie: grazie alle offerte dedicate al Black Friday, infatti, si possono acquistare i modelli di X-Force Flex ad un prezzo davvero conveniente.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito di Rowenta e scoprire quale sia la X-Force Flex più adatta a soddisfare le proprie esigenze.