La parata di Macy’s: l'evento che ha ispirato il Black Friday.

Oggi è praticamente impossibile non sapere cos’è il Black Friday. Tutti associano questo evento al trionfo dello shopping. Il giorno successivo al Ringraziamento è possibile acquistare prodotti di ogni tipo a prezzi super scontati.

Vi siete mai chiesti a quale evento si è ispirato?

Macy's il simbolo commerciale della New York degli anni '20

Bisogna tornare indietro fino al 1924: nessuno sospetta che cinque anni dopo ci sarà il crollo della borsa e l’economia americana va a gonfie vele. I ruggenti anni ’20 erano in pieno svolgimento e la gente affollava i grandi magazzini.

Uno dei più gettonati era Macy’s: la storica sede a Herald Square (Manhattan) pian piano si stava sviluppando acquisendo nuovi marchi, tanto che nel 1924 era arrivata a coprire un intero isolato che si estendeva da Broadway alla Seventh Avenue lungo la 34th Street.

Per festeggiare l'apertura di quello che era considerato il più grande magazzino del mondo, con il suo milione di metri quadrati, Macy's aveva deciso di organizzare una parata a New York la mattina del Ringraziamento.

Nonostante la concomitanza con il Thanksgiving, i proprietari del centro commerciale non avevano intenzione di celebrare in senso stretto la festa, ma speravano di conquistare nuovi clienti in vista dello shopping natalizio.

La novità della parata di Macy's

La parata del centro commerciale sponsorizzata su giornali e volantini, prometteva un evento del tutto eccezionale e diverso da quello a cui erano abituati. Ogni anno, infatti, i protagonisti della marcia che si svolgeva tra le strade della città erano i bambini che chiedevano porta a porta penny, mele e pezzi di caramelle.

La "Macy's Christmas Parade” come era stata ribattezzata, fu una maratona di allegria.

Per abbinarsi al tema della vetrina natalizia di Macy's, i carri allegorici avevano alcune scene di "Mamma Oca" o Cappuccetto rosso. I dipendenti del grande magazzino, invece, si erano travestiti da clown, cowboy e cavalieri armati di spada. Per rendere tutto ancora più spettacolare, avevano chiesto in prestito alcuni animali dallo zoo di Central Park tra cui orsi, elefanti, cammelli e scimmie. A concludere la parata c'era Babbo Natale seduto sulla sua slitta trainata da renne in cima a una montagna di ghiaccio.

A mezzogiorno, la parata accompagnata dal sottofondo di una banda che suonava la musica della festa, era arrivata davanti al negozio di Herald Square di Macy's, dove la folla festante si era radunata per applaudire Babbo Natale mentre scendeva dalla sua slitta.

Una volta in strada il simpatico vecchietto dalla barba bianca, con il suono della tromba aveva dato il segnale per far svelare la vetrina natalizia. Non appena le tende vennero giù, i bambini non persero l'occasione di ammirare i personaggi in miniatura di Mamma Oca e altri giocattoli.

Nonostante i giornali non avessero dato molto seguito all'evento, in realtà era stato un vero e proprio successo tanto che il proprietario dei magazzini decise di ripeterla anche l'anno successivo fino ad arrivare ai giorni nostri.

L'entrata in scena dei palloni gonfiabili

Tre anni dopo la prima parata a causa del percorso lungo e la presenza di una folla sempre più numerosa, si decise di introdurre i palloni al posto degli animali. Il primo è stato il Felix il gatto, cartone popolare all’epoca, mentre è solo nel 1934 che Topolino fa il suo debutto.

I palloni non sono sempre gli stessi, ogni anno vengono introdotti nuovi personaggi commissionati a designer che lavorano alla loro progettazione diversi mesi prima della parata.

Il momento del gonfiaggio nel corso degli anni è diventato un vero e proprio evento di richiamo, il pomeriggio precedente alla parata la folla si raduna davanti all’American Museum of Natural History e vedere i palloni che prendono vita.

Dove vedere la parata

La parata inizia alle 9 sul viale Central Park West per vederla meglio ci sono tre punti consigliati:

Central Park West tra la 75th Street fino a Columbus Circle

Centro commerciale Time Warner Center

Sixth Avenue tra la 59th e la 38th Street

Anche se il percorso si è ridotto a due miglia e mezzo (poco più di 3 kilometri) rispetto alle 6 miglia iniziali, e gli animali sono stati sostituiti da palloncini gonfiabili, la "Macy's Thanksgiving Day Parade", rimane ancora uno spettacolo.

Il personaggio principale come sempre è Babbo Natale e il suo arrivo in Herald Square annuncia l'apertura del periodo natalizio a New York in pieno stile Black Friday.?