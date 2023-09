Il cioccolato delle meraviglie: un viaggio di gusto e felicità a Torino

Torino dal 27 Ottobre al 5 Novembre si sta per trasformare nella città delle meraviglie del cioccolato.

Ispirato all'articolo di Forbes dedicato alle Meraviglie di Torino, questa edizione offre un viaggio incantevole tra praline,gianduiotti, cioccolato e laboratori artigianali.

Il cioccolato delle meraviglie promette salute, benessere e felicità, con volti illuminati dalla meraviglia.

Questo evento per tutti offre una varietà di eventi culturali, laboratori e showcooking.

Il cuore dell'evento si trova in Piazza San Carlo , Via Roma e con gli eventi Off coinvolge tutta la Città , dove eccellenze nazionali e internazionali accolgono migliaia di visitatori.

La giostra è l'immagine guida dell'edizione 2023, simboleggiando divertimento ed entusiasmo.

Casa CioccolaTò ospita talk, showcooking e incontri con maestri del gusto del cioccolato, chef stellati e pasticceri di fama mondiale.

La collaborazione con Conpait Confederazione Pasticceri italiani porta a Torino campioni della pasticceria e cioccolateria e “The Chocolate Way” la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa,

CioccolaTò 2023 è un'esperienza unica che unisce tradizione e innovazione, portando gioia e felicità a Torino, la città delle meraviglie del cioccolato.