Dalla pista più ripida d’Italia a quelle per principianti, ai piedi del Monte Bianco lo sci è per tutti

Franco Berthod, nato nel 1949, è stato uno degli sciatori più forti della nazionale italiana negli anni Sessanta. Oggi dà il nome alla pista più ripida d’Italia, la numero 3 Franco Berthod, col suo 76% di pendenza massima. Si trova a La Thuile, in Valle D’Aosta, a circa 1450 metri d’altezza, da dove si può ammirare il Monte Bianco in tutto il suo splendore. Questo tracciato è adatto solo agli sciatori esperti che sono alla ricerca di velocità e adrenalina. Nel corso degli anni, infatti, ha ospitato diverse gare di Coppa del Mondo e di Coppa Europa.

Ma a La Thuile ci sono piste adatte a tutti i livelli, che si possono raggiungere grazie alle Funivie Piccolo San Bernardo e i suoi 38 impianti di risalita in grado di trasportare oltre 63mila persone ogni ora. Ci sono per esempio 13 chilometri di piste per principianti, con tariffe scontate e l’ingresso gratuito per i bambini fino agli 8 anni. Circondato da boschi e ghiacciai, a La Thuile potrai scoprire il lato wild del Monte Bianco.