Pokemon Violetto e Scarlatto per Nintendo Switch. Scontato l'acquisto in prevendita

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi giochi di nona generazione, la cui uscita è prevista il 18 novembre 2022 in tutto il mondo su Nintendo Switch.

Sono stati annunciati durante un Pokémon Presents il 27 febbraio 2022 durante un Pokémon Presents in occasione del ventiseiesimo anniversario di Pokémon.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono ambientati nella regione di Paldea. Il giocatore è uno studente dell'Accademia Arancia/Uva ed affronterà la ricerca di tesori, oltre ad affrontare le otto Palestre della regione per ottenere il titolo di Campione. Inoltre per la prima volta in assoluto saranno dei videogiochi open world con componente multiplayer.

L'intero Pokédex non è stato ancora svelato ma sicuramente saranno presenti almeno 164 Pokémon di cui 10 Pokémon di 9a generazione e 154 di ritorno dalle generazioni passate.

