L'abbigliamento sportivo da neve per lui e lei oggi è in super offerta

Siete pronti per la vostra settimana bianca, fatta di neve, divertimento, freddo e bevande calde? Come dite, siete ancora alla ricerca di abbigliamento tecnico sportivo da neve per affrontare temperature pungenti e attività fisica prolungata? Questo è il vostro momento fortunato, perché capi tecnici adatti alla montagna sono in super sconto.

Abbigliamento da sci in super offerta

Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, potrete infatti trovare ciò che fa per voi, abbigliamento da neve tecnico e performante per lui e per lei, al miglior prezzo. Sfogliando l'ampio catalogo del portale, potrete scegliere fra un vasto catalogo di proposte, adatte a chi cerca l'occasione, ma non vuole rinunciare, nemmeno sulla neve, ad essere trendy e sempre 'sul pezzo'.

Ecco di seguito alcuni capi per la neve per tutta la famiglia a un prezzo super. Abbigliamento tecnico di prima qualità, proposto al miglior prezzo sul mercato.

Giacca da sci Icepaek

Giacca da sci Icepeak da donna, ideale per essere usata in montagna, in particolar modo sulle pista da sci. Capo di assoluta qualità, è isolante per mantenere il calore all'interno di chi la indossa.

Il cappuccio è compatibile con i caschetti da sci, mentre l'orlo e la finitura delle maniche sono regolabili. Un altro dettaglio da non sottovalutare: la cerniera centrale è idrorepellente. La trovi su eBay.it a un prezzo piccolissimo.

Compra qui la tua giacca da neve da donna

Giacca in pile Columbia

Giacca in pile della Columbia in tessuto tecnico da uomo, ma indossabile tranquillamente anche dalle donne, realizzato al 100% in poliestere. Dotata di pratica zip, è l'ideale da indossare sotto la giacca a vento in montagna, quando si va a sciare.

Dalla linea semplice ma moderna, può essere adattata per uno stile di abbigliamento casual anche quando non ci si trova in montagna o non si inforcano gli sci, e ci si vuole proteggere da temperatura fredde e folate di vento. Su eBay.it la trovi a un prezzo mai visto prima, una vera occasione.

Acquista qui il tuo pile da uomo

Pantaloni da sci da donna

Comfort mentre si è sugli sci: è quanto garantiscono questi splendidi pantaloni tecnici Iceapeak da donna con tiracche. Realizzati in poliestere, garantiscono fluidità di movimenti oltre a un grande calore mentre si è in pista.

Non solo comodità: questo capo di abbigliamento, infatti, ha un design moderno, ideale per essere indossato anche per una passeggiata in città, ad alta quota. Il prezzo è davvero conveniente, lo trovi su eBay.it.

Compra ora i tuoi pantaloni da sci da donna

Pantaloni da neve da uomo elasticizzati

Il meglio che si possa trovare in circolazione. Questi pantaloni da sci da uomo di Campagnolo Cmp sono realizzati con tecnologia 'Clima Protect', che vi permetterà di sciare in allegria e con spensieratezza, senza patire il benché minimo freddo.

Di colore nero, dispongono di due tasche laterali con zip, tasca posteriore sempre con zip, e una ghetta antineve elasticizzata con stampa antiscivolo in silicone. Il miglior pantalone che potreste acquistare per le vostre discese in pista. Al miglior prezzo di mercato.

Acquista ora i tuoi pantaloni da sci da uomo

Lupetto termico da uomo

Maglia termica da uomo Energy a manica lunga, ideale per proteggere il busto dal freddo e dal sudore mentre si è sugli sci o in montagna. Realizzata in microfibra, è traspirante e termoregolante: il meglio per gli sportivi che amano trascorrere le ore sulla neve.

Il filato utilizzato, SoftAir+, permette di veicolare il sudore all'esterno e mantenere quindi la pelle sempre asciutta e calda. Un'ottima alternativa al cotone, per una maglietta termica versatile e molto comoda.

Compra qui la tua maglietta termica