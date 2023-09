Aspirapolvere Dyson, i modelli più desiderati da acquistare a prezzi imbattibili

L’aspirapolvere è diventato uno di quegli elettrodomestici must have che tutti hanno in casa, perché permette di avere l’appartamento pulito senza sforzo. Quando pensate all’aspirapolvere senza filo il primo brand che viene in mente è Dyson diventato una vera e propria garanzia per gli amanti delle pulizie.

L’aspirapolvere, semplice da utilizzare e leggero, ha il vantaggio dei differenti accessori a disposizione che lo rendono versatile e adatto non solo alla pulizia della casa, ma anche dell’auto.

Vi è venuta voglia di acquistare un aspirapolvere Dyson? Beh, allora è il momento giusto per farlo e il posto migliore dove trovare il vostro modello preferito è proprio eBay.it. Fino al 28 settembre potrete sfruttare per ben due volte il coupon del 10% di sconto su una spesa minima di 10€. Il marketplace in cui si vende e si compra, oltre all’aspirapolvere, vi consente di scegliere tutto quello di cui avete bisogno come il necessario per il ritorno a scuola, per praticare il vostro sport preferito o per concedervi un momento di relax con videogiochi e pc.

Una volta deciso cosa acquistare, prima di procedere con il pagamento basta aggiungere nel campo dedicato il codice sconto SETTEMBRE2023 e in pochi secondi otterrete un risparmio massimo di 100€ su ogni acquisto.

Non vi resta che andare alla scoperta degli aspirapolvere Dyson e risparmiare tempo e denaro con il modello che avete sempre desiderato.

Aspirapolvere senza filo Dyson V8

Gli accessori in un aspirapolvere possono fare la differenza e il modello della Dyson V8 ne ha ben 5 tra cui la spazzola Motorbar che pulisce a fondo tutte le superfici, oltre a districare peli e capelli dal rullo della spazzola automaticamente e in modo del tutto igienico. Ogni angolo della casa, poi, avrà la giusta attenzione perché l’apparecchio passa automaticamente da una modalità di aspirazione all’altra durante la pulizia con una potenza di 115 AW e arrivando fino a 40 minuti di autonomia.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere Dyson V8 scontata del 25%

Aspirapolvere senza filo Dyson V11

Se avete bisogno di una maggiore autonomia della batteria, allora Dyson V11 disponibile su eBay.it a un prezzo conveniente grazie al coupon, è quello che fa per voi. Può essere usato con una sola ricarica fino a 60 minuti assicurando sempre il massimo dell’efficienza. Non solo potrete avere sempre sotto controllo le prestazioni in tempo reale sullo schermo LCD, ma anche usufruire di un sistema di filtrazione a sei strati che elimina germi e batteri restituendo un’aria più pulita in casa.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere Dyson V11 scontata del 25%

Aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10 Motorhead

La polvere più ostinata non sarà più un problema se in casa ci sono persone allergiche con l’aspirapolvere Dyson Cyclone V10. L’apparecchio ha il vantaggio di avere il rullo della spazzola posizionato direttamente all’interno. In questo modo le setole verranno spinte più in profondità e riusciranno a rimuovere anche lo sporco più ostinato soprattutto sui tappeti. Inoltre, è così versatile che non solo potete scegliere tra tre tipi di potenza in base alla sporcizia, ma si trasforma in pochi gesti anche in un aspirapolvere portatile, leggero e pratico, ma con la stessa efficienza.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Motorhead

Aspirapolvere senza filo Dyson Gen5detect Absolute

Se in casa avete animali domestici sapete quanto sia difficile mantenere l’appartamento pulito ed eliminare i peli dagli imbottiti. Con eBay.it e l’aspirapolvere Gen5detect Absolute sarà un vero gioco da ragazzi grazie ai differenti accessori in dotazione e in particolare la Mini turbospazzola anti-groviglio. Basta una semplice passata e in poco tempo riuscirete a raggiungere i punti più difficili, inoltre la forma conica manda direttamente nel contenitore tutti i peli o i capelli catturati. Grazie al meccanismo di svuotamento automatico eliminerete qualsiasi residuo all’interno con un semplice click.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere Dyson Gen5detect Absolute con uno sconto del 10%

Aspirapolvere con filo Dyson Big Ball Allergy 2

Pratico tanto quanto quello senza filo, l’aspirapolvere Dyson Big Ball Allergy 2 ha la caratteristica di essere stato progettato per chi ha in casa gli animali domestici. La tecnologia Radial Root Cyclone riesce ad aspirare una quantità maggiore di microparticelle di polvere e allergeni filtrando l’aria e restituendo un ambiente sano e pulito. Il modello senza sacchetto è caratterizzato da un contenitore dotato di svuotamento automatico.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere con filo Dyson Big Ball Allergy 2

Aspirapolvere Dyson Big Ball Parquet 2

Tra gli aspirapolvere con filo da prendere in considerazione c’è anche il Dyson Big Ball Parquet 2 che ha una caratteristica unica: si raddrizza da solo in caso di ribaltamento. La sua praticità, poi, appare evidente anche nel manico dell’asta in grado di ruotare in tre direzioni, per un movimento a 360° che raggiunge anche gli angoli più difficili con il minimo sforzo.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere con filo Dyson Big Ball Parquet 2 scontato del 23%