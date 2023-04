Un cinema in auto con le autoradio-tablet di ultima generazione

Un cruscotto digitale in auto. Un tablet multifunzione che permette di rendere la vita del conducente più semplice e, alle volte, piacevole. Le automobili di ultima generazione sono dotate già di base di autoradio con display che garantiscono di poter utilizzare le funzioni dei normali smartphone, come ad esempio rispondere alle telefonate, leggere messaggi, guardare foto o addirittura guardare video. Ma perché non trasformare anche il cruscotto della propria vecchia utilitaria?

Una tv in auto con tablet 'hi tech'

In fondo non è così difficile, e nemmeno troppo costoso. Grazie a eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, chiunque potrà acquistare la propria autoradio tablet con display a prezzo super vantaggioso. Il motivo è semplice: fino al 16 aprile sono ancora attive le Tech Weeks, settimane 'folli', durante le quali è possibile assicurarsi i prodotti elettronici e hi-tech di ultima generazione risparmiando fino al 50% sul prezzo di mercato.

Di seguito vi segnaliamo i tablet che potrete trovare al miglior prezzo su eBay.it. Si tratta di prodotti nuovi e dalle esclusive funzionalità, che vi permetteranno di fare tutto ciò che si può fare in una moderna auto, senza perdere la funzione basilare di autoradio.

Autoradio per Volkswagen Magotan

Tablet di ultima generazione pensato per tutte le automobili della casa automobilistica tedesca. Basato su sistema operativo Android, permette di navigare in internet sfruttando i dati del proprio smartphone, ascoltare musica, ricevere file con il Bluetooth e riprodurre video.

Ma non solo questo: mediante la funzione 'Screen Mirroring', con la connessione wireless è possibile collegare un dispositivo mobile abilitato alla funzione 'mirroring' e riprodurre sulla nuova tv della propria automobile video memorizzati sul proprio smartphone. Questa funzione permette di riprodurre contemporaneamente sul tablet e sul dispositivo mobile i file audio e video memorizzati su di esso.

L'autoradio può essere sfruttato anche come navigatore Gps, per orientarsi nei propri viaggi al volante. Tramite l'antenna gps sarà infatti possibile utilizzare il vostro navigatore preferito, scegliendolo tra le centinaia di disponibili nel Play Store di Google.

Autoradio tablet per Land Rover

È il tablet ideale per qualsiasi modello di auto prodotta dalla casa automobilistica Land Rover. Un display ampio, in 16:9, ideale per godere al meglio dei propri contenuti quando sentiamo la necessità di fare una pausa durante un lungo viaggio. Pensate alla possibilità di rilassarvi in un'area di sosta in autostrada e godervi un episodio della vostra serie tv preferita o un film. Anche questo significa viaggiare con comodità.

Questa autoradio di ultima generazione permette di fare tutto ciò che può fare un moderno tablet: ricevere ed effettuare chiamate, inviare messaggi di testo, ascoltare musica e impostare il proprio navigatore 'di fiducia' per non perdere mai la rotta. Le possibilità che offre sono davvero numerose e indispensabili per chi vuole viaggiare in modo intelligente e moderno al volante della propria automobile.

Anche questo tablet permette di fruire della funzione 'Screen Mirroring': potrai guardare contenuti video o ascoltare la tua musica preferita in contemporanea sul tuo smartphone e sul tablet dell'auto, il tutto sfruttando in maniera semplice ed efficace la connessione wireless di sistema.

Altri tablet per auto in offerta

Ogni automobile può essere trasformata in un piccolo ufficio o cinema 'a misura d'uomo'. Su eBay.it, infatti, è possibile trovare una vasta selezione di altre autoradio che possono fare al caso della vostra vettura. Se non sapete da che parte cominciare la ricerca - ma vi assicuriamo che è semplice ed immediata - ci pensiamo noi a segnalarvi noi alcuni dispositivi compatibili con tutte le automobili in commercio, o altri specifici per singola marca o modello.

Sono tutte autoradio di ultima generazione, di dimensioni differenti: si va dai 6 ai 10 pollici; i più costosi (ma neppure troppo) montano Android 12 e hanno ampi display; quelli più economici non sono necessariamente più piccoli, ma dispongono di software meno moderni, ma comunque performanti e sempre basati su Android, che in questo settore è una vera e propria sicurezza. Eccone alcuni che potrebbero fare al caso vostro: