Le borse vintage firmate che non possono mancare nell’armadio di una fashion addicted

Negli ultimi anni, la moda vintage ha conquistato uno spazio sempre più ampio, diventando in breve tempo una delle macro tendenze più in voga del momento.

Tra le maison d’alta moda che hanno riproposto sulle passerelle i loro abiti d'archivio e i revival di serie tv iconiche, come il reboot di Sex and the City “And Just Like That”, la moda vintage sta infatti vivendo una crescita esponenziale, aiutata anche dal successo di app come Vinted e dalle tendenze green che spingono sempre più verso un concetto di moda sostenibile.

Lo shopping online di seconda mano è quindi una soluzione perfetta per rispettare l’ambiente e acquistare abiti e accessori di lusso senza spendere una fortuna.

E cosa c’è di meglio se non acquistare una borsa vintage di lusso, come la Fendi Baguette o la City Bag di Balenciaga, a prezzi super convenienti grazie alla moda second hand?

Scopriamo quindi insieme le 6 borse vintage tornate di moda da acquistare pre-loved a prezzi eccezionali!

Borse vintage must have: la Fendi Baguette

Nata dalla mente di Silvia Venturini Fendi nel 1997, la Baguette è una delle borse più iconiche del marchio, resa celebre in tutto il mondo anche grazie alla guru dello stile Carrie Bradshaw in Sex and the City.

Riproposta in chiave moderna nella collezione Primavera Estate 2019 della maison e protagonista della sfilata 2022 per la collezione speciale di Fendi tenutasi a New York in occasione del suo 25° compleanno, la Baguette di Fendi è senza ombra di dubbio una delle borse vintage must have per la moda 2023!

Borsa Jackie di Gucci

Considerata la It bag per eccellenza negli Anni ’60 e ’70, la Jackie 1961 di Gucci deve il suo nome a Jacqueline Kennedy e la sua rinnovata celebrità allo stilista Alessandro Michele che, nel 2020 la ha rivisitata in chiave moderna, presentandola in colori, tessuti e formati diversi (mini, piccola e media), come nel caso dello splendido modello in pelle rosso scuro che puoi trovare qui.

Saddle Bag, la borsa di Dior

In materia di borse vintage più iconiche non possiamo non nominare la Saddle Bag di Dior. Cult della maison negli anni 2000 e anch’essa indossata con stile da Carrie Bradshaw in Sex and the City, oggi vive un nuovo momento di splendore grazie alla sua rivisitazione in chiave moderna, come il modello attualissimo in denim che puoi trovare qui.

La nano bag Le Chiquito di Jacquemus

Lanciata sulle passerelle della moda primavera estate 2018 con la collezione La Bomba, la borsa Le Chiquito di Jacquemus è immediatamente diventata una delle It bag del tempo, lanciando la moda delle nano bags: borse piccolissime, da portare come un accessorio gioiello, al collo o al polso.

Amatissima e indossata da star del calibro di Kendall Jenner e Chiara Ferragni, Le Chiquito è in assoluto la borsa più cercata e acquistata del 2022 su siti dell’usato come Vinted: impossibile non averla!

City Bag, la borsa di Balenciaga

Indossata da celebrità del calibro di Sienna Miller, Kate Moss e le gemelle Olsen, la City Bag di Balenciaga è una delle It bag dei primi anni 2000. Perfetto emblema dello streetwear haute couture, questa borsa è capace di rendere indimenticabile ogni tipo di outfit ed è stata rilanciata grazie alla sua rivisitazione, la nuova Le Cagole, sfoggiata anche da Bella Hadid e Julia Fox lo scorso anno.

Re-Edition 2000 di Prada, la mini borsa vintage

La borsa in Nylon Re-Edition 2000 è la rivisitazione della celebre mini bag in nylon dei primi Anni 2000. Realizzata nell'innovativo Re-Nylon, un tessuto ottenuto dal riciclo e dalla purificazione delle materie plastiche raccolte in oceani, reti da pesca e fibre tessili, la nuova borsa Prada è disponibile negli attualissimi colori pastello, perfetti da indossare in primavera ed estate, come anche negli intramontabili bianco e nero.

