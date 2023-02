Ora o mai più: le migliori console per videogame sono in super offerta

Non c'è un'età specifica per sedersi davanti a uno schermo e giocare ai propri videogame preferiti. Certo, molti sono i bambini e ragazzini - la fascia più giovane della popolazione - ma chi l'ha detto che anche gli adulti non possano divertirsi impugnando joystick o controller?

Le migliori console per videogame in offerta

Sul mercato le console per videogame sono numerose, dei colossi del tech più noti al mondo, con una varietà di titoli giocabili praticamente infinita. I nomi più altisonanti sono naturalmente Sony, Microsoft e Nintendo. Se non avete mai posseduto una piattaforma per videogame e avete voglia di mettervi alla prova, o se è giunto il momento di rinnovare il vostro 'parco giochi' sostituendo la vostra vecchia console, questo è il momento giusto per farlo.

È eBay.it, al solito, a rendere felici i videogiocatori di tutta Italia. Il perché è molto semplice: il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, propone una vasta selezione di console e videogame, tra le più note sul mercato, ad un prezzo di primo livello. Ce n'è per tutti i gusti: per chi non ha budget di spesa e anche per chi abbia voglia di divertirsi senza dover svuotare il proprio conto in banca.

Ecco di seguito le console per videogame in offerta che potrete trovare sfogliando gli 'imperdibili' di eBay.it. Alcune sono vendute 'nude' - la semplice console - altre, invece, in bundle con videogiochi o accessori di ultima generazione. Ecco la nostra selezione.

Nintendo Switch Lite (gialla)

Pensata in particolar modo per il gioco in mobilità, Nintendo Switch Lite è la console per i giocatori sempre in movimento, che amano avere sempre con sé la propria console per videogame. Compatta, leggera e con comandi integrati, è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile.

È il prodotto ideale per chi ha tante occasioni per giocare fuori casa e anche per chi desidera divertirsi in multiplayer online o in wireless locale, con amici e parenti che possiedono già una console Nintendo Switch top di gamma. Pensata per giocare in mobilità, la console non trasmette l'immagine alla TV.

Nintendo Switch

La console portatile 'base', da utilizzare nei propri spostamenti in treno o autobus, oppure nelle pause di lavoro. Oppure da sfruttare in casa, collegandola alla propria smart tv, e utilizzandola come le normali piattaforme per videogame. Con le offerte di eBay.it potreste pensare di acquistarne una Nintendo Switch per voi o la vostra famiglia, in fondo è una console pensata per il divertimento di tutti.

Molto performante e rapida nell'accensione e nel caricamento dei videogiochi, è la console ideale per chi vuole sfruttare ogni momento libero per distrarsi con i propri videogame preferiti.

Xbox Series S

Xbox Series S è la sorella minore di Xbox Series X: si tratta della più piccola ed elegante console Microsoft mai esistita. Veloce e con prestazioni di assoluto livello, è una piattaforma di ultima generazione, a prezzo accessibile.

Il pacchetto completo della console di casa Microsoft include anche controller con collegamento wireless, cavo HDMI ad alta velocità e cavo di alimentazione.

PlayStation 5

PlayStation 5 è la regina delle console, prodotta da Sony, e indubbiamente la più apprezzata in Italia, ma anche in giro per il mondo. È in assoluto la più ricercata, perché la crisi dei chip ne ha rallentato, in questi anni, i rifornimenti a livello internazionale.

La situazione è più o meno la stessa anche oggi, trovare una PS5, online o nei negozi fisici è davvero complesso. L'azienda tuttavia annuncia nuove disponibilità con cadenza regolare. Oggi su eBay.it ce ne sono ancora disponibili, ma domani la situazione potrebbe mutare. Come si dice in queste occasioni, l'occasione fa l'uomo ladro.

Videogame in offerta

Su eBay.it è possibile trovare non solo le migliori console in offerta, ma anche una vasta selezione di titoli giocabili. Videogiochi di ogni categoria e per console differenti, pensati per grandi e piccini. Ecco una selezione di imperdibili: