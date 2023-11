Frigorifero, forno, lavatrice: elettrodomestici in classe A in super offerta

Il risparmio in casa passa anche dall'utilizzo di elettrodomestici adeguati, in grado di garantire prestazioni elevate a fronte di consumi limitati. Se il vostro frigorifero, la vostra lavatrice o forno sono 'anziani', e hanno bisogno di essere rottamati, questo potrebbe essere il momento buono per pensare a un 'restyling' generale.

Elettrodomestici in classe A in offerta

Anche a fronte dei prezzi di gas e elettricità in crescita, disporre di elettrodomestici in classe A in offerta potrebbe essere la scelta giusta da fare, senza pensarci su troppo tempo. L'investimento iniziale potrà essere recuperato con il grosso risparmio in bolletta. Non sapete come muovervi e, soprattutto, cosa scegliere?

Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, è possibile scegliere tra una vasta selezione di frigoriferi e lavatrici in grande offerta. Sfogliando l'ampio catalogo messo a disposizione online, potrete scegliere elettrodomestici dei marchi più importanti, ai prezzi migliori di mercato. Di seguito, vi segnaliamo alcune offerta interessanti che vi permetteranno di fare economia e risparmiare in bolletta.

Lavatrice Samsung Serie Crystal Clean

Lavatrice Samsung con capacità di carico di 8 chili, moderna e funzionale. Dispone della tecnologia Ecolavaggio, che assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia.

Si tratta di un elettrodomestico silenzioso: il motore Digital Inverter sfrutta dei solidi magneti che consentono di ottenere i risultati desiderati in maniera più silenziosa ed efficace, consumando meno energia rispetto al motore tradizionale. Grazie all'eliminazione delle spazzole, assicura una durabilità eccellente supportata da una garanzia di 20 anni.

Compra qui la tua lavatrice Samsung

Lavasciuga Hisense

Questa lavasciuga Hisense garantisce una capacità di lavaggio in classe A di 10 chili e 6 in asciugatura. Il motore inverter senza spazzole della macchina favorisce sempre alte prestazioni e ridotta rumorosità. Unito alle soluzioni tecnologiche Hisense permette, inoltre, una notevole riduzione dei consumi migliorando a 360° le performance del prodotto.

Lavaggio e asciugatura in classe di consumo superiore consentono di risparmiare denaro ed energia, rispettando l'ambiente. Le prestazioni sono di livello assoluto: il sistema Power Jet, sviluppato internamente dall'azienda cinese, produce un potente getto d'acqua che scioglie il detersivo più velocemente e aiuta a rimuovere anche le macchie più ostinate.

Acquista qui la tua lavasciuga Hisense

Forno elettrico a incassa Candy

Questo forno a vapore Candy propone la possibilità di una cucina salutare senza rinunciare al gusto. Il sistema di cottura al vapore si abbina a quello tradizionale: con un semplice pulsante si genera vapore all'interno del forno e i piatti saranno più sani e deliziosi. I forni a vapore Smart Steam sono ideali per la cottura di qualsiasi cibo: carne, pesce, verdure ma anche dolci, pane e pizza.

Il design moderno e il display essenziale rende il forno facile da utilizzare, senza perdersi in complicati manuali d'istruzioni. Il programma di pulizia idrolitico del forno Candy garantisce una pulizia quotidiana efficace già a basse temperature.

Compra ora il tuo forno Candy in classe A

Frigorifero combinato Candy

Frigorifero da incasso Candy in classe F (corrispondente a un A+) ha il congelatore nella parte superiore e il frigorifero nella parte inferiore: una soluzione smart per conservare gli alimenti a seconda delle tue esigenze quotidiane.

Questo frigorifero, paragonato a un elettrodomestico in classe G, riduce i consumi fino al 20% permettendoti di risparmiare energia, denaro e rispettare l'ambiente. Moderno e affidabile, dispone di ripiani interni in vetro molto resistenti e davvero facili da pulire.

Acquista ora il tuo frigorifero combinato Candy