Oggi puoi comprare iPhone 15 con uno sconto del 15%

Oggi è un giorno fortunato per gli amanti dei prodotti Apple e, in particolar modo, per chi non può fare a meno di avere l'ultimo smartphone 'nato' in casa Cupertino. Se stai cercando un iPhone 15 al miglior prezzo, questo è il momento che stavi tanto aspettando.

iPhone 15 in super sconto

I nuovi smartphone con la mela sono stati annunciati poco meno di due mesi fa, e - sorprendentemente - è già possibile acquistarne uno a un prezzo mai visto, e che difficilmente sarà riproposto in futuro. Ma è davvero possibile assicurarsi un iPhone 15 in offerta? La risposta è affermativa, e ti sorpenderà sapere che potrai acquistarlo a un prezzo inferiore a quello di un iPhone 14.

È eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista a mettere a disposizione dei propri utenti i nuovi nati in casa Apple a prezzi stracciati. I dispositivi, già venduti a un costo ribassato rispetto a quello di mercato, potranno essere acquistati a una cifra ancora più bassa grazie a un coupon sconto del 15%. Per uno sconto totale davvero allettante. Ecco i dettagli del codice sconto:

Codice coupon: NOVEDAYS

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 20 euro

Sconto massimo per utilizzo: 75 euro

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto massimo totale per utente: 150 euro

Durata coupon: fino alle 23.59 del 19 novembre

Ora che hai accertato che il codice sconto esiste davvero, puoi scegliere tra i numerosi modelli di iPhone 15 disponibile nel catologo online di eBay.it. Noi ci limitiamo a segnalartene alcuni davvero imperdibili.

iPhone 15 5G

Smartphone con un design aggiornato, dotato di un resistente vetro posteriore a infusione di colore. Anche iPhone 15 dispone della Dynamic Island che sostituisce il vecchio notch, una fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e la porta USB?C.

iPhone 15 dispone di un display da 6,1" e può vamtare un comparto fotografico con un nuovo sensore principale da 48 MP quad-pixel. Sfruttando la potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale offre agli utenti una nuova super risoluzione da 24 megapixel. Grazie all’integrazione tra hardware e software, un’ulteriore opzione di teleobiettivo 2x offre tre tipi di zoom di qualità ottica (0,5x, 1x, 2x) per la prima volta su un sistema a doppia fotocamera su iPhone.

Compra qui il tuo iPhone 15

iPhone 15 Pro

Disponibile con display da 6,1" e 6,7", iPhone 15 Pro presenta un nuovo design con scocca in titanio, una novità assoluta per iPhone. Questa lega pregiata robusta e leggera, utilizzata anche nell’industria aerospaziale, ha uno dei più elevati rapporti resistenza/peso tra i metalli e ha permesso ad Apple di realizzare la linea Pro più leggera di sempre.

Entrambi i modelli hanno una nuova texture spazzolata, profili smussati e i bordi dello schermo più sottili mai visti su iPhone. Tramite un processo termomeccanico, una novità assoluta nel settore, le bande in titanio racchiudono una nuova sottostruttura in alluminio 100% riciclato.

iPhone 15 Pro monta il nuovo chip super performante A17 Pro, il primo processore a 3 nanometri del settore. Grazie all’introduzione del 'ray tracing' con accelerazione hardware, iPhone 15 Pro promette una grafica più fluida ed un’esperienza più coinvolgente per gaming e realtà aumentata.

Compra ora iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus si presenta con il tradizionale design Apple, ma con vari aggiornamenti stilistici rispetto al passato. Disponde di un retro realizzato con una nuova tecnica che infonde il colore nel vetro, ora rinforzato. Il lato posteriore è realizzato in nuove colorazioni opache che non trattengono le impronte.

Il nuovo smartphone Appleha un ampio display da 6,7”, ora dotato della Dynamic Island; vanta anche un fantastico comparto fotografico con un nuovo sensore principale da 48 MP, sempre stabilizzato otticamente e con apertura ƒ/1.6. La fotocamera principale offre agli utenti una nuova risoluzione di 24 MP standard che si affianca all’opzione da 12 MP.

Acquista qui il tuo iPhone 15 Plus