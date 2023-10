Magliette, divise e tute griffate SSC Napoli: i migliori gadget per celebrare i Campioni d’Italia

Un’attesa lunga ben 33 anni: il 2023 è stato l’anno dell’SSC Napoli, la squadra che ha dominato e vinto lo scudetto calcistico mandando in visibilio un’intera città che non provava queste gioie dai tempi di Diego Armando Maradona. L’orgoglio per questa impresa è ancora vivo, anzi vivissimo e per i tifosi azzurri non c’è modo migliore per dimostrare la loro passione nei confronti di questi colori che sfoggiare il merchandising griffato SSC Napoli.

Proprio questa passione può essere coltivata con grande entusiasmo grazie a eBay.it: il marketplace in cui si vende e si compra mette a disposizione il meglio che il merchandising legato al club partenopeo possa offrire. Divise ufficiali, maglie speciali per celebrare Halloween, gagliardetti, cappellini, borracce e tutto quello che il tifoso più sfegatato può immaginare è disponibile a prezzi davvero eccezionali e a cui è difficile rimanere indifferenti. Pronti a dimostrare tutto l’affetto di cui siete capaci per la squadra del vostro cuore?

La divisa a tema Halloween

Halloween è una festa che ormai ha conquistato anche l’Italia, i piccoli non vedono l’ora di travestirsi e di girare tre le case ripetendo la classica domanda “dolcetto o scherzetto”. Il vero tifoso del Napoli, però non può affrontare questa festa senza la divisa ispirata alla notte più spaventosa dell’anno. Il modello total black è reso unico dalla maglia che ha una stampa all over con dei piccoli teschi.

Clicca qui per acquistare la divisa del Napoli a tema Halloween

Maglia gara con scudetto

Non c’è modo migliore che festeggiare l’ultimo scudetto, se non con la maglia ufficiale del campionato 2023/24. Accanto ai classici colori partenopei ci sono quelli del tricolore sul bordo dello scollo a V, delle maniche e nello scudetto che campeggia sul petto. Realizzata in tessuto tecnico stretch ha una vestibilità slim.

Clicca qui per acquistare la maglia gara con scudetto

Tuta con cappuccio

Nell’outfit di uno sportivo la tuta del Napoli non può mancare. In blu navy, ha dettagli e logo a contrasto nell’iconico azzurro. Il materiale in microfibra è caldo e adatto all’inverno, proprio come il cappuccio della felpa con zip che vi ripara durante le giornate particolarmente fredde.

Clicca qui per acquistare la tuta con cappuccio

Pallone tricolore

Se oltre a seguire la vostra squadra del cuore giocate anche a calcio, eBay.it ha per voi il pallone SSC Napoli size 5 tricolore dei Campioni d'Italia. Ideale per l’allenamento, il modello con 32 pannelli è realizzato in poliuretanica e ha un rinforzo in poliammide per accompagnarvi torneo dopo torneo.

Clicca qui per acquistare il pallone

Zaino del Napoli

Per la scuola o il tempo libero, lo zaino è l’accessorio che vi permette di portare con voi i libri o tutto quello di cui avete bisogno comodamente, poi, se volete anche un oggetto di design, quello griffato del Napoli fa proprio al caso vostro. Dotato di tre tasche separate il contenuto sarà sempre in ordine, inoltre grazie agli spallacci rinforzati, potrete indossarlo a lungo senza fastidi.

Clicca qui per acquistare lo zaino del Napoli

Sul marketplace in cui si vende e si compra ci sono tantissimi accessori dedicati ai campioni d’Italia da utilizzare allo stadio o tutti i giorni come: