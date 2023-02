Le migliori piastre per capelli professionali

Alzi la mano chi non ha usato almeno una volta la piastra per capelli. Perfetta per domare qualunque tipo di capelli, che siano lisci, mossi o ricci, la piastra è uno strumento utilissimo per ottenere una piega perfetta come dal parrucchiere, in poco tempo e a casa propria.

Bisogna però fare molta attenzione: la piastra per capelli, infatti, utilizzando il calore per definire la piega, sottopone i capelli a uno stress elevato. Per questo motivo, oltra a dover applicare dei prodotti protettivi prima di utilizzarla, è bene scegliere un modello di qualità, che abbia anche la capacità di proteggere i capelli.

Per aiutarti quindi a scegliere il modello migliore per te, che sia di ottima qualità e che sfrutti le tecnologie e i materiali in grado di proteggere i capelli, come la selezione della temperatura, il vapore, la ceramica e la tormalina, abbiamo selezionato le migliori piastre professionali da acquistare on line!

Piastra capelli professionale a vapore Bellissima My Pro Steam

Bellissima My pro Steam è la piastra professionale a vapore che regala un liscio luminoso che dura a lungo, con un effetto anti-gonfio e anti-crespo in una sola passata anche su capelli ricci, crespi o secchi e difficili da disciplinare.

La tecnologia della piastra, infatti, sfrutta i benefici del vapore, in grado di ridare splendore anche ai capelli più difficili e crespi. Il vapore svolge un’azione benefica sui capelli, li protegge e li preserva dal calore e ristabilisce il giusto livello di idratazione della fibra capillare. Con la piastra a vapore ottieni effetto liscio assoluto che dura a lungo resistente all’umidità, senza seccare, aggredire o spezzare i capelli. Dai fori posti sulle piastre riscaldate, viene emessa la giusta quantità di vapore per stirare perfettamente la ciocca, favorire la distensione delle fibre capillari e ridurre lo shock termico.

Le piastre riscaldate rivestite in ceramica e i 3 diversi livelli di temperatura, infine, rendono Bellissima My Pro Steam ideale per tutti i tipi di capelli e specifica per capelli ricci, crespi, sottili, fragili o danneggiati.

Piastra Remington Keratin Protect

Per evitare che il calore eccessivo possa creare danni ai capelli arriva la nuova piastra Remington.

Keratin Protect Intelligent, infatti, è in grado di rilevare il livello di idratazione del capello 8 volte al secondo, grazie al Sensore Intuitivo di protezione dal calore brevettato, e di regolare il calore alla temperatura ottimale, proteggendo i capelli dai danni e dalle rotture. La piastra, color grigio metallizzato e rosa dorato, è dotata di piastre in ceramica infuse di Cheratina e Olio di Mandorle, per capelli morbidi, luminosi e dall'aspetto sano.

Inoltre, è dotata di display digitale integrato, 5 temperature da 160° a 230°C, riscaldamento rapido in 15 secondi, auto spegnimento dopo 60 minuti, blocco piastre, cavo girevole da 3m e custodia elegante resistente al calore.

Piastra per capelli a infrarossi Pearl di SHE Professional

Realizzata dal brand italiano di prodotti professionali per capelli SHE Professional e utilizzata nei migliori saloni di parrucchieri, la piastra per capelli Pearl è uno strumento multifunzione che permette di lisciare, arricciare e asciugare.

La placca in titanio, ceramica e tormalina lascia la struttura del capello inalterata, donando un tocco in più alla piega, mentre la speciale tecnologia ad infrarossi pone un'attenzione particolare nel trattamento delle punte danneggiate. Inoltre, è disponibile in diversi colori ed è dotata di: temperatura regolabile (140-230°C), spegnimento automatico, segnalazione acustica, cavo rotante a 360°e nella confezione è compresa una pratica borsa termica dove riporre la piastra dopo l'utilizzo.

Corrale Dyson, la piastra per capelli professionale

Lanciata nel marzo del 2020, la piastra Dyson Corrale utilizza piastre flessibili brevettate da Dyson che si flettono per abbracciare i capelli, applicando calore e tensione in maniera omogenea sulla ciocca e assicurando uno styling ottimale senza la necessità di ricorrere ad alte temperature.

Amatissima e di altissima qualità, la piastra Dyson può creare una varietà di styling diversi – liscio, beach waves e onde classiche – e si caratterizza anche per la possibilità di usarla senza il filo grazie alla batteria al litio a quattro celle, per dare forma al proprio look ovunque e in qualsiasi momento.

Inoltre, è disponibile su e-bay a un prezzo eccezionale come prodotto ricondizionato certificato: ispezionato, pulito e ricondizionato a livello professionale dal produttore o da un fornitore approvato dal produttore, ha un anno di garanzia, la consegna gratuita in tutta Italia e reso gratuito per 30 giorni.

Piastra Ghd Duet Style

Ultima arrivata in casa GHD, la Duet Style è una piastra che asciuga e mette in piega tutti i tipi di capelli in un unico gesto e senza danni.

Uno strumento rivoluzionario che ti permette di ottenere una piega perfetta a partire da capelli bagnati, asciugando e lisciando i capelli allo stesso tempo senza arrecare danni. La tecnologia Air-fusion, infatti, interviene sui capelli bagnati, permettendo l'evaporazione dell'acqua e proteggendo così l'idratazione naturale del capello, mentre l'esclusiva modalità Shine Shot lavora sui capelli asciutti alla temperatura ottimale di 185°C senza aria, regalando in un istante capelli lisci, luminosi e senza effetto crespo.

Inoltre, i sensori infinity presenti all'interno della piastra asciugacapelli sono in grado di stabilire quale temperatura è la più adatta ai tuoi capelli, mantenendola stabile dalle radici alle punte, mentre la tecnologia del sistema acustico assicura bassi livelli di rumorosità, per un'esperienza di styling più piacevole.

