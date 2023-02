I migliori aspirapolvere a partire da 51 euro

Sei alla ricerca di un nuovo aspirapolvere? Scopri allora la nostra rassegna dedicata ai migliori modelli acquistabili su eBay a partire da 51 euro. Rassegna che ospita prodotti per tutte le esigenze e per tutte le tasche: tradizionali aspirapolvere dotati di filo, pratici modelli a batteria e avanzati e completi robot con funzione lavapavimenti.

Aspirapolvere realizzati dalle migliori marche come Vorwerk (Folletto), Hoover e Philips.

Ariete Handy Force

Iniziamo la nostra rassegna dall’aspirapolvere Ariete Handy Force, modello 2761. Si tratta di una scopa elettrica dotata di filo e tecnologia ciclonica senza sacchetto. Leggera e maneggevole, è adatta a qualsiasi tipo di pavimento. Può essere utilizzata anche come aspirapolvere portatile e per la pulizia di divani e tappeti. Non dimentichiamo la potenza di 600 Watt, il serbatoio dello sporco da 0,5 litri ed il filtro HEPA. Ricordiamo, infine, la spedizione gratuita dall’Italia e la possibilità di restituzione entro 14 giorni.

Folletto VK131 Vorverk ricondizionato

Nella nostra rassegna troviamo anche il noto Folletto, modello VK131 (versione ricondizionata). Prodotto di seconda mano, in condizioni eccellenti e completo di numerosi accessori. Non dimentichiamo la garanzia di 24 mesi, la spedizione veloce e gratuita dall’Italia e la possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Philips Powerpro Compact 3000 Series

Da Philips arriva l’aspirapolvere Powerpro Compact 3000 Series. Modello senza sacco, con potenza di 900 W, filtro HEPA e serbatoio dello sporco da 1,5 litri. Prodotto ottimo anche per tappeti grazie alla spazzola TriActive. Ricordiamo anche la spazzola integrata nel manico e sempre pronta all’uso. Aspirapolvere con spedizione veloce e gratuita dall’Italia e possibilità di restituzione entro 60 giorni.

Hoover H-FREE 100

L’Hoover H-FREE 100 è un versatile aspirapolvere ciclonico, senza fili, con potenza di 140W e serbatoio da 0,9 Litri. Scopa elettrica a batteria, con autonomia di 40 minuti, dotata di svuotamento automatico. Nella confezione sono inclusi una piccola spazzola motorizzata per divani, una bocchetta per fessure e una spazzola a pennello. Aspirapolvere con spedizione gratuita dall’Italia in 3 giorni e possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Proscenic 850T

Passiamo ai robot aspirapolvere iniziando dal Proscenic 850T. Modello con potenza di 3.000Pa, dotato anche della funzione lavapavimenti. Robot con funzione di rilevamento automatico dei tappeti che aumenta in modo intelligente la potenza di aspirazione. In dotazione anche un nastro che consente di creare un muro virtuale per impedire l’accesso a determinate aree della nostra abitazione. Non dimentichiamo l’autonomia fino a 155 minuti, il design sottile, il serbatoio dello sporco da 500 ml ed il controllo tramite app e comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. Aspirapolvere con spedizione gratuita dall’Italia e possibilità di restituzione entro 30 giorni.

Dreame L10 Ultra

Concludiamo la nostra rassegna con il nuovissimo DreameBot L10 Ultra. Robot appena uscito sul mercato, dalle complete e avanzate caratteristiche. Modello dotato di navigazione laser e mocio rotanti per il lavaggio dei pavimenti. Ricordiamo anche la stazione di ricarica con sacchetto per la raccolta della polvere da 3 L e contenitori per acqua sporca e pulita utili per la funzione lavapavimenti. Il DreameBot L10 Ultra vanta anche un’elevata potenza di aspirazione di 5.300 Pa, un’ottima autonomia fino a 200 minuti ed una completa app con mappe in 2D e 3D. Infine citiamo i controlli vocali tramite Alexa, Google Assistant e Siri. Aspirapolvere con spedizione gratuita e possibilità di restituzione entro 30 giorni.

