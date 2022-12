Regali di Natale: con i prodotti Xiaomi a prezzi super scontati farai di sicuro centro

L’azienda cinese Xiaomi è diventata un punto di riferimento per quanto riguarda gli smartphone e non solo: anche smart TV, smartwatch ed elettrodomestici per la casa sono tra i dispositivi più gettonati. Con il Natale ormai alle porte gli apparecchi Xiaomi sono l’idea regalo che farà di sicuro felici gli appassionati di tech. Per assicurarti i migliori prodotti del brand cinese a prezzi convenienti e direttamente a casa tua, puoi fare affidamento su eBay.it e sul coupon del 15% che il marketplace in cui si vende e si compra mette a disposizione dei suoi clienti.

Fino al 25 dicembre puoi utilizzare il coupon massimo 1 volta, devi solo:

Scegliere tutti i regali per i tuoi cari da mettere sotto l’albero

Inserire il codice: XIAOMIDAYSDIC22

Ottenere uno sconto totale di 50€

Non resta che stilare la wish list dei doni e acquistare i regali di Natale con pochi click e a prezzi convenienti.

Smartphone: per chi ama gli apparecchi di ultima generazione

Lo smartphone è tra gli oggetti del desiderio e Natale è l’occasione giusta per regalarne uno a chi ama avere un cellulare top di gamma, ma non solo. Il brand cinese mette a disposizione anche apparecchi di alta qualità, ma dal prezzo più contenuto. Gli smartphone Xiaomi, infatti, sono perfetti sia per coloro che li usano a livello professionale, sia per chi si limita alla classiche attività come i social e la navigazione online. Tra i migliori da regalare a Natale ci sono:

Per gli appassionati di film e serie: smart tv Xiaomi

Quando si parla di tv si pensa subito a modelli all’avanguardia e in questo campo Xiaomi diventa il regalo perfetto di Natale grazie anche al coupon di eBay.it. Le smart Tv del brand cinese si caratterizzano per l’alta qualità grazie allo schermo a Led o QLed che rende la visione davvero nitida. Per fare un dono indimenticabile a un amante di film o serie, puoi scegliere tra

Smartwatch di Xiaomi, adatti ad ogni attività

Comodi, pratici e convenienti: gli smartwatch di Xiaomi sono il mix perfetto di design, tecnologia e prezzi low cost da mettere sotto l’albero. Ogni modello è in grado di adattarsi a qualsiasi necessità dallo sport, al tempo libero a quelli che si integrano con lo smartphone. Facili da utilizzare coma lo Xiaomi Mi Band 7 Bluetooth che ha una serie di funzioni come i sensori di precisione e di frequenza cardiaca a cui è difficile resistere

Clicca qui per acquistare XiaomiMi Band 7

Ascoltare la musica preferita con gli auricolari Xiaomi

Se hai un amico o un parente appassionato di musica che non riesce a non ascoltare il suo cantante preferito in metro o quando si allena palestra, il regalo di Natale perfetto sono gli auricolari. Quelli Xiaomi sono gli alleati per ascoltare musica quando e dove vuoi o usarli mentre chiami senza disturbare nessuno. Adatti anche per guardare film e serie tv, in ogni caso ti restituiscono una qualità audio impeccabile, tra i migliori puoi acquistare:

Il regalo perfetto per pulire casa senza rinunciare alla tecnologia

Tra gli amici e i parenti c’è sempre quello che ama avere la casa pulita e in ordine in ogni occasione. Per aiutarli nelle faccende quotidiane il regalo di Natale non può che essere un dispositivo per la pulizia. Xiaomi è la scelta giusta perché mette a disposizione robot smart e aspirapolvere facili e comodi da utilizzare. Tra i modelli più efficienti ci sono: