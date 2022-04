Pneumatici estivi o quattro stagioni? Quali scegliere e le migliori offerte

La bella stagione avanza ad ampie falcate, e con essa anche l'obbligo di cambiare gomme al proprio veicolo. Se devi ancora dotare la tua automobile di pneumatici estivi, è arrivato il momento giusto per farlo. A partire dal 15 maggio e fino al 15 ottobre, infatti, la legge prevede l'obbligo di mettere nei box le gomme invernali e passare a quelle estive o, in alternativa, alle quattro stagioni.

Gomme estive in sconto

Se devi montare le gomme estive alla tua auto, eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista, ti mette nelle giuste condizioni di farlo. Potrai infatti fruire di un interessante coupon sconto del 10% per preparare il tuo veicolo per l'estate. Per fruire degli sconti, il procedimento è semplicissimo:

seleziona su eBay.it gli penumatici più adeguati per la tua vettura

inserisci il codice sconto PNEU22 quando ti sarà richiesto

quando ti sarà richiesto finalizza l'acquisto

Il marketplace permette di effettuare fino a tre acquisti separati con il coupon, e potrai risparmiare per ciascun utulizzo fino a 120 euro sul tuo nuovo treno di gomme. Ma c'è di più, perché potrai ordinare tranquillamente i tuoi pneumatici estivi in sconto e poi recarti in uno dei centri convenzionati con eBay.it per farti montare le gomme. Nulla di più semplice, economico ed immediato.

Perché scegliere gli pneumatici estivi

La domanda che si pongono gli automobilisti quando si avvicina la bella stagione è sempre la stessa: meglio gli pneumatici estivi o le gomme quattro stagioni? Le gomme estive sono ideali per le condizioni meteorologiche della bella stagione - e quindi dalla primavera all'autunno - e performano al meglio con temperature superiori ai 7 gradi. Con temperature vicine allo zero, invece, perdono le proprietà di trazione che le contraddistinguono.

Le gomme estive hanno il vantaggio di garantire una miglior aderenza sull'asfalto, sia in condizioni di strada asciutta sia su fondo bagnato, e hanno una miglior resa in termini di chilometri percorribili: hanno una maggior durata, insomma. In estate, inoltre, rispondono meglio alle sterzate e sono più affidabili in curva. Anche il prezzo è vantaggioso: costano meno rispetto alle quattro stagioni. Su eBay.it potrai trovare moltissimi treni di pneumatici estivi in sconto, a cui aggiungere anche il codice sconto. Eccone alcuni esempi:

Pneumatici estivi Pirelli P7 cinturato

Treno completo di pneumatici estivi Riken

Quattro pneumatici estivi Firestone Roadhawk in offerta

Perché scegliere le gomme quattro stagioni

Le gomme quattro stagioni sono universali, ideali per tutte le stagioni. Si possono utilizzare in inverno così come in estate, e le prestazioni sono sempre di assoluta qualità. Si tratta di pneumatici che uniscono in sé le caratteristiche di quelli invernali e quelli estivi, garantendo un giusto compromesso per chi non abbia tempo o voglia di sostituire due volte l'anno le gomme alla propria automobile.

Con temperature attorno ai sette gradi, e quindi in zone montane, specie in primavera e in autunno, sono da preferire, ma c'è da dire che negli ultimi anni hanno cominciato a garantire prestazioni simili ai "colleghi" estivi anche con temperature più elevate, anche in fase di frenata e curva. Si tratta di pneumatici che durano meno di quelli estivi, ma comunque permettono di percorrere diverse decine di migliaia di chilometri senza risentire dell'usura. Il costo è leggermente maggiore, ma la possibilità di non doverle cambiare con il cambio di stagione gioca sicuramente a loro favore.

Su eBay.it puoi trovare moltissime gomme quattro stagioni in sconto, ecco alcune delle migliori offerte che ti consigliamo di prendere in considerazione per la tua automobile:

Montaggio gomme

eBay.it ha pensato tutto e vi offre ancora di più, mettendo a disposizione anche il servizio di installazione pneumatici: è sufficiente selezionare l'opzione "Montaggio" e scegliere il centro a cui si preferisce rivolgersi al momento dell'acquisto delle nuove gomme. Pneumatici nuovi e montaggio potranno essere pagati nello stesso momento, in modo sicuro, attraverso la piattaforma.