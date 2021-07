Proteggere l'auto da sole e temperature elevate: gli accessori di cui hai bisogno sono in sconto

Tante soluzioni per evitare di entrare in un "forno" dopo aver lasciato per molte ore la macchina parcheggiata all'aperto, sotto i raggi del sole

Quaranta gradi all'esterno e automobili sotto il sole cocente per molte ore. Quante volte vi è capitato di entrare in auto dopo averla lasciata parcheggiata all'aperto, in pieno giorno, e ritrovarvi all'interno di un vero e proprio forno? Quante volte, invece, avete cercato di essere attenti all'ambiente e mettervi alla guida senza accendere l'aria condizionata e sudando tutto quello che c'era da sudare?

Non saranno miracolosi, ma di certo potete seguire alcuni consigli per non patire il caldo più del dovuto. Su eBay.it potrete trovare tutti gli accessori per proteggere l'auto dal sole e dal caldo a prezzo di saldo e con la possibilità di applicare un pratico coupon sconto del 10%. Il procedimento è semplicissimo:

accedete a eBay.it

mettete a carrello i prodotti utili per proteggere la vostra auto dal caldo (e che più sotto vi indichiamo)

prima di terminare la procedura, inserite il coupon RICAMBI10, con cui ottenere uno sconto massimo di 100 euro

I prodotti su eBay.it per proteggere la vostra auto dal sole mentre siete in vacanza sono numerosi, vediamo quelli a cui è impossibile dire di no, e che troverete a prezzi super nel marketplace per chi vende e chi acquista.

Parasole per parabrezza

Il parasole per automobili è la soluzione più adottata dagli automobilisti per proteggere il proprio abitacolo durante la stagione estiva. Non garantisce certo un clima fresco all'interno, ma di certa attenua in maniera importante il caldo che altrimenti si verrebbe a generare all'interno del veicolo. Si tratta di un accessorio semplice da posizionare, che evita anche danni interni dovuti al sole.

Telo copriauto

Compralo qui in sconto

Un pratico telo realizzato in polietilene, che permette di proteggere la propria automobile da qualsiasi tipo di intemperia e anche dal caldo. Se dovete lasciare parcheggiata la vostra macchina per molte ore sotto il sole, non sarà un problema spendere due minuti (saranno più che sufficienti) per coprire tutta la carrozzeria dell'automobile con un ampio telo elastico, semplicissimo da posizionare. Acquistalo ora con uno sconto aggiuntivo del 10%

Tendine per finestrini posteriori

Sono la soluzione per garantire privacy, ma soprattutto una maggior protezione per la parte posteriore dell'abitacolo, quella dove solitamente alloggiano i passeggeri più piccoli. Semplicissime da installare e anche da rimuovere (ci vogliono pochissimi secondi), le tendine oscuranti sono l'ideale perché in grado di filtrare anche i dannosi raggi UV.

Acquistale qui al miglior prezzo

Proteggere l'auto dal sole

Se la prima preoccupazione, quando siamo in estate, è quella di guidare senza patire troppo caldo, è pur vero che sarebbe necessario anche proteggere la carrozzeria della propria auto per evitare che si rovini per l'esposizione continuativa ai raggi del sole. Per questo motivo è possibile acquistare dei prodotti specifici che permettono di salvaguardare la salute della scocca del propri veicolo. Tra questi, è possibile acquistare con uno sconto aggiuntivo del 10%: