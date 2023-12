Regali tecnologici last minute: grandi prodotti a un piccolo prezzo per far felice chi ami

Chi l'ha detto che un regalo per essere apprezzato deve essere molto costo? Se devi fare un dono per Natale a una persona cara, un familiare o un amico, le possibilità sono infinite anche spendendo poco. Se in particolare stai cercando un prodotto tecnologico per far felice chi ami, ma non hai le idee chiare, ci pensiamo noi a darti quale utile consiglio.

Il tuo budget è limitato? Nessun problema. eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, ti permette di acquistare piccoli regali tecnologici per Natale a un prezzo mai visto prima. E c'è di più: oltre al piccolo prezzo di partenza, infatti, potrai risparmiare ancora di più grazie a un fantastico coupon, che ti permetterà di spendere il 10% in meno. Ecco di seguito le informazioni del codice sconto, che dovrai inserire prima di finalizzare la procedura di acquisto:

Codice: FESTE23

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 20 euro

Sconto massimo per utilizzo: 50 euro

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto massimo totale per utente: 100 euro

Durata: fino alle 23.59 del 20 dicembre 2023

Indecisi su quale regalo tecnologico a piccolo prezzo da fare alle persone alle quali volete bene? Ecco qui di seguito una serie di consigli utili e opportunità - anche sul fronte del risparmio - da non perdere.

Realme Watch 2

Uno smartwatch pratico e tecnologico, Realme Watch 2 è in grado di aiutare chi lo indossa a monitorare la propria attività fisica. Resistente e duraturo, dispone di un'autonomia di 12 giorni, grazie a una batteria extra large da 315mAh, che ne consente un utilizzo sotto stress per un'intera settimana.

Impermeabile e in grado di raggiungere una profondità subacquea massima di 1,5 metri, permette di controllare altoparlanti bluetooth e auricolari. Un orologio smart a 360 gradi. A un piccolissimo prezzo.

Lenovo Tablet M10

La terza generazione del tablet Lenovo M10 garantisce delle prestazioni di assoluto livello a un piccolo prezzo. Un dispositivo con ampio display da 10,1 pollici, processore performante e due altoparlanti.

Fornito con sistema operativo Android, garantisce streaming video uniforme fino a 1080p, la risoluzione massima per dispositivi mobili. Dal design moderno ed elegante, è leggero e portatile, grazie alla sua scocca in alluminio, disponibile in due colori.

Polaroid Go Generation 2

Polaroid Go Generation 2 è il perfetto regalo di Natale per chi ama scattare foto ricordo da imprimere nella memoria. Di piccole dimensioni e realizzata con il 30% di plastica in meno della precedente generazione, è indossabile e può essere portata ovunque, senza problemi di spazio.

Dotata di pratiche funzioni innovative, come l'auto timer e il 'selfie ready', permette di stampare istantaneamente i vostri scatti d'arte su pellicola in formato 'Polaroid Go'. Il tutto a un piccolo prezzo, sul quale è possibile applicare il codice sconto aggiuntivo messo a disposizione da eBay.it ai propri clienti.

Cuffie wireless Motorola Verve Buds 250

Le Verve Buds 250 di Motorola sono le cuffie wireless che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo per una combinazione di suono eccellente e durata della batteria. La custodia è dotata di tecnologia di ricarica Qi, che ti permetterà di ricaricare le tue cuffie in modalità wireless con un semplice pad di ricarica wireless.

Gli auricolari dispongono anche di riconoscimento ottico che interrompe automaticamente la tua musica quando si estrae un auricolare e inizia la riproduzione musicale quando lo si inserisce nuovamente nell'orecchio.

