Il fascino dei videogiochi senza tempo: le migliori console per gli appassionati di retrogaming

Avventure piene di colpi di scena, evoluzioni delle trame sempre più sofisticate e grafiche iper-realistiche. Il gaming è cambiato profondamente nel corso degli anni per accontentare un pubblico esigente e rasentare la perfezione da ogni punto di vista. Eppure, non è meno affollata la community dei giocatori appassionati di retrogaming, coloro che preferiscono i titoli e le console che hanno fatto la storia dei videogame.

Inutile girarci intorno, le grafiche un po’ imperfette e di qualche decennio fa continuano a mantenere intatto il loro fascino ed eBay.it, il marketplace in cui si vende e si compra, è il posto perfetto per coltivare questa passione tecnologica. Il Game Boy con le sue inconfondibili cartucce, il Sega Mega Drive, i primi modelli della PlayStation, ma anche le Atari e le console Nintendo non ne vogliono sapere di rimanere ad accumulare polvere in soffitta. Anzi sono pronte ad assicurare ancora tantissime ore di divertimento. Curiosi di scoprire come rivivere le storie dei videogame più iconici di sempre?

Nintendo Game Boy Classic

Messo in commercio nel 1989, il Game Boy è approdato in Europa nel 1990 e una volta arrivato nelle mani dei gamer non ha mai abbandonato i loro cuori, in particolare il modello classic. La console portatile aveva il vantaggio di poter accompagnare gli amanti dei videogiochi ovunque perché piccola e compatta. Questo modello del tutto originale, ha il gioco Tetris incluso.

Clicca qui per acquistare Nintendo Game Boy Classic

Oltre al Nintendo Classic potete sfruttare la versione colorata come:

SEGA Mega Drive 2

Sulla scorta del successo della Mega Drive, SEGA nel 1993 ha riprogettato l’apparecchio e ha lanciato sul mercato una console molto più piccola e squadrata che ha conquistato gli appassionati di videogiochi. Oltre alla forma, il vero punto di forza è stato l’audio con una qualità superiore. Se siete tra i nostalgici di questo prodotto, lsu eBay.it a console con tre giochi tra cui l’iconico Sonic vi farà rivivere la stessa esperienza di qualche anno fa.

Clicca qui per acquistare SEGA Mega Drive 2

Atari 2600

Erano gli anni ’70, per la precisione il 1977, quando per la prima volta appariva sul mercato l’Atari 2600. Una console totalmente nera che proprio per questa sua caratteristica è conosciuta anche come Dart Vader, dal nome del personaggio Dart Fener di Guerre stellari. Tra le prime console a utilizzare giochi in cartucce, ha avuto un enorme successo e il modello originale vi permetterà di misurarvi con uno dei quattro videogiochi inclusi tra cui l’iconico Pac-Man.

Clicca qui per acquistare Atari 2600

Sony Playstation Classic Mini Ps1

Per gli amanti dei videogiochi la Playstation è un vero e proprio oggetto di culto che ha spinto l’azienda a creare la Playstation Classic, una console ispirata al modello originale lanciato nel 1994. Stesso logo, stesso layout e stesso design, Allora qual è la differenza con il modello originale? Le dimensioni! La Playstation Classic è più piccola del 45%, ma non per questo ha prestazioni dimezzate: all’interno sono precaricati 20 titoli che vi consentiranno di fare un tuffo nel passato grazie a Grand Theft Auto, Final Fantasy VII e Metal Gear Solid.

Clicca qui per acquistare Sony Playstation Classic Mini Ps1

Sega Mega Drive portatile Blaze

Tra le console portatili non poteva mancare su eBay.it la Sega Mega Drive Blaze che vi permette di rivivere un’esperienza retrò. Tascabile, ha all’interno 75 tra i più bei giochi e una batteria interna ricaricabile, ma può essere collegata alla tv attraverso un cavo specifico. Piccola e compatta, potrete portarla sempre con voi e giocare ovunque vogliate.

Clicca qui per acquistare Sega Mega Drive portatile Blaze

Nintendo NES

Ogni appassionato di videogame e amante della Nintendo quando vede apparire la scritta NES, in un attimo pensa alla Nintendo Entertainment System, considerata una delle console più belle e performanti di sempre. L’ampio catalogo dei videogiochi a cartucce rimovibili, annovera tra i titoli più amati in assoluto Super Mario Bros che ha fatto la sua prima apparizione con questa console.

Clicca qui per acquistare Nintendo NES