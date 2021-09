Come prendersi cura dell'auto per l'autunno: ricambi e accessori sono in sconto

Batteria, pneumatici, motore: tutto ciò che non bisogna sottovalutare per garantire la salute della vostra macchina con i primi abbassamenti di temperatura

L'automobilista medio è convinto che la manutenzione dell'automobile sia necessaria in due momenti precisi dell'anno: prima dell'estate e prima dell'inverno. Il perché è chiaro: nella stagione più calda si tende a mettere a posto il proprio veicolo per partire alla volta delle località di villeggiatura, spesso molto distanti; nel periodo più freddo dell'anno, invece, c'è spesso il cambio gomme e si prepara, per l'appunto, il proprio bolide per sopportare in sicurezza temperature più rigide. Ma siamo proprio sicuri che per i restanti sei mesi dell'anno non si debba intervenire per mettere a punto la propria automobile?

Come controllare l'auto per l'autunno

Ormai alle porte dell'autunno, eBay.it, il marketplace che mette a contatto chi vende e chi acquista, propone un importante coupon sconto per auto e moto, che permette di risparmiare fino a 100 euro su una lunga serie di ricambi necessari. Sfruttarlo è semplice ed immediato e, udite udite, è possibile utilizzarlo per tre acquisti differenti, con un risparmio complessivo fino a 300 euro. Ecco come funziona:

inserisci il codice MOTORI10 prima di finalizzare l'acquisto

prima di finalizzare l'acquisto risparmia il 10% sui ricambi auto e moto, fino a un massimo di 100 euro per acquisto

inizio promozione 20 settembre 2021 (dalle ore 9)

fine promozione 30 settembre 2021 (fino alle ore 23.59)

Forse vi stare chiedendo come fare per prendersi cura della propria automobile prima dell'inizio della stagione autunnale. Ecco una rapida guida su tutto ciò che è necessario per assicurarsi che il proprio mezzo funzioni al meglio e non vi dia noie.

1. Controllare i livelli antigelo

Le temperature scendono, gradualmente ma scendo. Ecco perché bisognerà essere pronti quando il termometro segnerà 0 gradi centigradi. Controllate se sia o meno il caso di aggiungere antigelo ai liquidi della vostra automobile, per evitare che si congelino e causino danni importanti al suo funzionamento. In particolare, premuratevi di acquistare:

2. Check a olio motore e filtro

Controllare livelli di

3. Attenzione alle luci

olio motore e filtro è uno dei primi passi per la manutenzione della propria automobile. È buona prassi controllare l'olio del motore, in particolar modo se il veicolo non è più poi così nuovo. Con il freddo, inoltre, l'olio vecchio potrebbe danneggiare filtro e, di conseguenza, il motore.

È una prassi che bisogna sempre tenere a mente, ma a maggior ragione quando le giornate sono più buie che soleggiate. Controllate sempre le luci della vostra automobile, avere in salute le lampadine dei fari è indispensabile per guidare in modo sicuro per sé e per gli altri utenti della strada. Su eBay.it potrete trovare tutto quello che vi serve in sconto e risparmiare fino a 100 euro sull'acquisto di:

lampadine

anabbaglianti luci

abbaglianti kit ricambio fendinebbia

4. La salute della batteria

Quando comincia a fare freddo, le temperature molto basse possono rendere difficile il funzionamento della batteria. Quante volte vi è capitato di girare la chiave a vuoto del vostro veicolo senza avere alcuna risposta? Magari prima di recarvi sul posto di lavoro o proprio quel giorno in cui eravate in tremendo ritardo.

5. Stato degli pneumatici

Acquistare una batteria auto di riserva, magari in sconto e fruendo del coupon di eBay.it può ripararvi da spiacevoli imprevisti!

Non possiamo prescindere, infine, dal controllo approfondito dello stato di salute degl pneumatici. Specie se usurati e in cattivo stato, è necessario sostituirli per guidare in sicurezza, senza pericoli. A metà autunno, poi, per l'esattezza il 15 novembre, entra in vigore l'obbligo di avere gomme invernali per guidare in alcune strade, in particolare quelle di montagna o nei tratti autostradali. Approfitta ora e acquista i

migliori pneumatici in sconto per non farti trovare impreparato. Se invece le tue gomme sono in salute e non hai voglia di affrontare una spesa importante, puoi sempre acquistare un set di catene da neve da tenere sempre con te, nel bagagliaio della tua automobile.