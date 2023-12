Per Natale regala un orologio o uno smartwatch in super offerta

Smartwatch di ultima generazione o orologio analogico? Quale regalo fare al proprio compagno o ai propri cari per Natale? La scelta non è semplice, molto dipende dai gusti delle persone, di sicuro, in entrambi i casi si tratta di un dono di buon gusto, ideale per l'occasione festiva. Che siate più propensi a una soluzione digitale o a una più classica, il momento è quello più propizio per acquistare un prodotto di qualità, a un prezzo super scontato.

Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, oltre a trovare una vasta selezione di orologi in offerta per Natale, potrete godere anche di uno sconto aggiuntivo. Come? Grazie a un coupon che vi permetterà di risparmiare un 10% aggiuntivo sul prezzo di vendita, per uno sconto massimo fino a 100 euro. Ecco i dettagli del codice sconto:

Codice: FESTE23

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 20 euro

Sconto massimo per utilizzo: 50 euro

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto massimo totale per utente: 100 euro

Durata: fino alle 23.59 del 20 dicembre 2023

Smartwatch in offerta per Natale

Le possibilità di scelta sul marketplace, come detto, sono molteplici. Se siete più propensi ad acquistare uno smarwatch di ultima generazione, a catalogo sono disponibili alcuni dispositivi di ultima generazione in grado di fornire una serie di funzionalità moderne e super tecnologiche. Tra la vasta proposta, questi sono alcuni dei modelli che vi consigliamo di prendere in considerazione.

Oppo Watch Free

Oppo Watch Free è uno smartwatch con ampio display Amoled da 1,64 pollici, connettività Bluetooth e ampia batteria che garantisce, sotto stress, fino a 14 giorni di autonomia.

Lo schermo ultra immersivo, e resistente a urti e graffi accidentali fornisce ampia visibilità in qualsiasi condizione di luce, migliorando così l'esperienza dell'utente. Il dispositivo è il compagno ideale per l'allenamento quotidiano, e garantisce fino a 100 modalità di allenamento differenti già preimpostate, dal nuoto alla corsa, riconosce automaticamente l'inizio e la fine dell'allenamento. Si tratta di un dispositivo utile anche per monitorare il battito cardiaco e le calorie bruciate durante l'attività sportiva.

Oppo Watch Free, inoltre, offre un resoconto completo dell'andamento del riposo - sonno leggero, sonno profondo, ecc. - per aiutare chi lo indossa a mantenere uno stile di vita più sano.

Compra qui Oppo Watch Free

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 è tra i più moderni smartwatch Samsung, con un rilevamento dello stato di salute ancora più accurato e personalizzato. Dotato di una linea elegante, veste perfettamente al polso ed è facilissimo da indossare.

Ideale per differenti occasioni d'uso, questo smartwatch dispone di un ampio display in vetro ultra resistente in cristallo di zaffiro, che lo rende resistente e robusto. Galxy Watch permette di monitorare al meglio il proprio sonno notturno, e fornisce consigli utili per migliorarlo. Molto avanzato è anche il pacchetto di monitoraggio cardiaco, con sensore integrato che misura periodicamente il battito e il ritmo cardiaco.

Ma c'è di più, perché lo smartwatch permette anche di aggiungere un rapido controllo della pressione sanguigna, per avere sempre sotto controllo i propri parametri vitali.

Acquista qui Galaxy Watch 6

Orologi in offerta per Natale

C'è chi alla modernità preferisce il classico, un bell'orologio da polso, un cronografo in metallo o con cinturino in pelle. C'è chi ama collezionarli e chi sfoggiarli al polso con outfit casual o più ricercati. Se stai cercando un orologio analogico da polso al miglior prezzo da regalare, l'ampia selezione proposta da eBay.it fa al caso tuo.

La selezione è davvero ampia e in grado di soddisfare anche i 'palati' più difficili in fatto di stile. Su tutti i dispositivi è valido il codice sconto che, a fronte di un prezzo già super vantaggioso, permette di avere un ulteriore risparmio, fino a 50 euro. Un'occasione da non farsi sfuggire. Le proposte sono talmente varie e numerose, che abbiamo deciso di proporvi cinque tra i modelli più iconici e significativi presenti sul marketplace. Eccoli di seguito: