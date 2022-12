A Natale regala un tablet: i migliori modelli a prezzi mai visti prima

A Natale 2022 regala un tablet. Non è uno slogan, ma una concreta possibilità di fare un dono ai propri cari o a se stessi approfittando di sconti e promozioni dedicate. Non è un mistero che i tablet siano uno dei regali più gettonati nel periodo festivo, perché non approfittare, quindi, di un coupon sconto che permetta di risparmiare ancora di più?

Tablet in sconto per Natale 2022

A venirci incontro, ancora una volta, è eBay.it. Il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, garantisce un codice sconto del 15% per acquistare prodotti di elettronica, tra i quali anche i tablet di ultima generazione, di ogni marca e modello. Ce ne sono per tutte le esigenze e tutte le tasche, dai best price a quelli più tecnologici e, molto spesso, gettonati.

Utilizzare il buono sconto di eBay.it è molto semplice: è sufficiente sfogliare la grande selezione di tablet proposti all'interno del marketplace, filtrare per marca o prezzo e inserire il codice sconto prima di finalizzare l'acquisto. Ecco i termini della promozione:

Codice sconto: FESTE22

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 15 euro

Sconto massimo: 50 euro

Utilizzi: 3 per ogni utente

Sconto massimo totale per utente: 150 euro

Validità: fino alle 23.59 del 25 dicembre

Come anticipato, nella sezione dedicata ai prodotti tech di eBay.it è possibile trovare moltissimi articoli, tra i quali anche centinaia di tablet e ebook reader. Di seguito una selezione dei migliori prodotti che potrete acquistare in sconto per fare (o farvi) un bellissimo regalo di Natale.

Apple iPad Air 2022

È il nuovo iPad Air con chip Apple M1 progettato da Apple, che permette un incredibile salto prestazionale rispetto alla precedente generazione. Disponibile in una nuova gamma di colori, è dotato di una fotocamera frontale con ultra-grandangolo con inquadratura automatica, per un'esperienza di videoconferenza più naturale, e una porta Usb-c con velocità di trasferimento fino a 2 volte più veloce.

Grazie alle fotocamere avanzate e alla compatibilità con gli accessori più recenti, chi crea contenuti, gioca ai videogame o studia sarà in grado di ridefinire i confini di ciò che è possibile fare in termini di creatività, produttività ed espressione. La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo, in particolare, integra la funzione 'Inquadratura automatica', che sposta automaticamente la fotocamera per tenere sempre inquadrato il soggetto anche quando si muove.

La fotocamera da 12 megapixel con grandangolo sul retro permette invece di scattare foto nitide, girare video in 4K, scansionare documenti e godersi appieno incredibili esperienze in realtà aumentata.

Lenovo Tab M10

Lenovo tab M10 FullHD di seconda generazione è un tablet di ottimo livello, realizzato con uno chassis interamente in metallo liscio, con un rapporto superficie/display pari a quasi il 90%. Un dispositivo dal design lineare ed elegante, in grado di garantire prestazioni di assoluto livello grazie all'ottimo processore MediaTek Helio P22T. Piuttosto ampia la memoria interna da 64GB, eventualmente espandibile fino a 256GB.

Acquistando Lenovo Tab M10 si avrà diritto a 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited compresi, che permette di ascoltare oltre 70 milioni di brani dei propri artisti preferiti direttamente dal Tablet.

Galaxy Tab S6 Lite

Non è un top di gamma, ma è come se lo fosse, nonostante sia prodotto da ormai due anni. Galaxy Tab S6 Lite è un tablet dotato di schermo da 10 pollici con cornici sottili, fornito con il pratico pennino S Pen.

Si tratta di un prodotto ottimo per il lavoro, ma ideale anche per lo svago. È equipaggiato con speaker stereo sviluppati da AKG, è leggeto e molto sottile (soli 7mm). Un altro vantaggio è la durata quasi infinita della batteria da 7.040 mAh, caratterizzata anche da ricarica rapida.

È fornito, come spiegato, con la S Pen, dal design rinnovato che la rende comoda da usare come una penna tradizionale. Con un peso di soli 7,03 grammi, è leggera e facile da usare; la latenza migliorata e la punta della penna da 0,7 millimetri offrono una maggiore precisione per prendere appunti e disegnare. Una volta terminato il suo utilizzo, la S Pen si aggancia magneticamente sul lato del tablet, o sulla custodia opzionale, rendendo facile il suo utilizzo senza il rischio di smarrirla.

Altri tablet

