Le migliori tv a prezzi imbattibili per farsi trovare pronti col nuovo digitale terrestre

Si sta avvicinando il momento dello switch off per il nuovo digitale terrestre, passaggio che verrà completo il 1° Gennaio 2023, ma già a partire dal 20 ottobre alcune regioni inizieranno a ricevere solo il canale HD.

Molti televisori acquistati prima del 2018, possono non essere compatibili con lo standard fissato. Per sapere se la propria televisione è in grado di ricevere il nuovo digitale terrestre basta sintonizzarsi sui canali test 100 o 200: se appare la scritta “Test HEVC Main10” vuol dire che è pronto a ricevere il digitale di nuova generazione.

Per quanto riguarda la ricezione dei canali in HD dal 20 ottobre, non dovete fare altro che verificare la corretta visione dei canali digitando 501, 505 e 507.

Nel caso in cui il televisore non fosse compatibile, potete acquistare un decoder che legge il nuovo segnale o cambiare il televisore. Oltre al bonus TV, un aiuto per avere un apparecchio di ultima generazione senza spendere una fortuna, arriva da eBay.it. Il marketplace in cui si vende e si compra mette a disposizione dal 27 settembre fino al 3 ottobre tv e accessori a prezzi scontati.

Scopriamo, allora, i televisori più interessanti per guardare tutti i vostri programmi preferiti.

TV Led Hitachi 43”

Guardare i nuovi canali del digitale terrestre sarà piacevole grazie allo schermo 43” e il display a Led. Il modello non è un semplice televisore, ma vi permetterà di collegarvi ad internet e vedere le serie a cui non volete rinunciare.

TV Led Panasonic 58”

La smart TV da 58” è dotata di numerose funzionalità come il Wi-Fi integrato che permetterà di connettervi alle App più popolari per vedere i film più amati e agli assistenti vocali più diffusi per avere una casa smart. Inoltre, grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), avrete immagini dinamiche dal contrasto elevato.

TV Oled LG 48”

Se siete alla ricerca di un televisore dalle dimensioni contenute, non potete rinunciare al modello LG da 48”, in offerta su eBay.it ad un prezzo imbattibile. Con la tecnologia Oled, avrete immagini caratterizzate da un estremo realismo grazie ai milioni di pixel autoilluminanti che permettono di riprodurre neri perfetti e colori precisi. Le forme eleganti e minimaliste del televisore consentono inoltre, di integrarlo efficacemente in ogni ambiente.

TV QLED Samsung 55”

Gli appassionati di sport non vogliono perdersi nessun dettaglio della gara e con questo televisore dotato della tecnologia Quantum Dot è possibile avere immagini realiste e particolari definiti. La televisione è completata dal sistema operativo Tizen, una piattaforma di intrattenimento pensata per essere facile, veloce e intuitiva.

TV Led Hisense 55”

La smart TV 55” è perfetta per godervi le migliori app come: Netflix, YouTube, HbbTV, Anyview Cast, Anyview Stream, Filmbox Live, VOYO, ma anche per utilizzarlo in modalità gioco e trascorrere giornate divertenti in compagnia della famiglia.

