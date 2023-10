Navigazione Lago di Garda: la stagione 2023 supera le aspettative

Una stagione da record, con un traffico passeggeri che al 31 agosto segna già un +7,5% rispetto all’analogo periodo 2022; un dato che si prevede possa raggiungere il segno positivo a due cifre entro la fine dell’esercizio. Questi i primi risultati della stagione 2023 presentati questo pomeriggio durante la conferenza a bordo della m/ve Italia, ormeggiata a Riva del Garda. Il Gestore Governativo Donato Liguori, insieme a Giuseppe Mafale Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Garda, hanno confermato il buon andamento del traffico su tutti e tre i laghi gestiti dall’Ente governativo rimarcando la volontà della Gestione Laghi di poter dare il proprio contributo ed essere sempre di più parte attiva dello sviluppo che il segmento turistico apporta all’economia territoriale.

“A far data dal mio insediamento nel marzo 2022, - ha commentato il Gestore Governativo - abbiamo lavorato con l’obiettivo di proseguire ad offrire un servizio di trasporto efficace ed efficiente che rispondesse fattivamente alle esigenze del territorio in termini di periodicità e frequenza dei servizi, capillarità e qualità. Siamo molto soddisfatti poiché i dati ci stanno restituendo una conferma dell’efficacia dell’azione intrapresa. I numeri sono in crescita anche per quanto riguarda le biciclette, con un incremento addirittura del 49% dal 2019. La sinergia territoriale è stata fondamentale per raggiungere tali obiettivi: numerose sono le esperienze di collaborazione avviate sull’intero territorio; tra queste l’iniziativa avviata con Garda Dolomiti – Azienda per il turismo, la Trentino Guest Card, che nel 2023 ha raggiunto risultati inaspettati”.

“Numeri incoraggianti quelli presentati questo pomeriggio, raggiunti anche grazie all’impegno del Ministro Salvini che ha lavorato per consentire all’Ente governativo il riutilizzo dei fondi di esercizio 2022 e che mostrano come la messa a valore del servizio di trasporto dell’Ente laghi possa produrre risultati importanti” Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessandro Morelli, che ha altresì proseguito lanciando la richiesta a Navigazione Lago di Garda di dare un segnale concreto per contribuire al processo di destagionalizzazione turistica attraverso il posticipo del termine dell’orario autunnale alla prima decade di novembre e l’anticipo del riavvio dei servizi già dagli inizi di marzo. “Il Governo - ha poi concluso Morelli – attraverso la Gestione Governativa ha intenzione di avviare un’estensione dell’offerta di servizi di trasporto che possa raggiungere i territori interni e limitrofi alle sponde lacustri mediante forme di trasporto differenti."