Ponti e festività del 2023: tutte le date per regalarsi qualche giorno di vacanza

Avete già dato un'occhiata al calendario? State già pensando ai ponti e alle festività del 2023?

Iniziamo col dire che dopo il 2021 e il 2022, che ci hanno lasciato solo pochi giorni di festa e possibilità di fare dei ponti, il 2023 sembra molto più promettente, con molte festività regionali e nazionali che cadono nei giorni feriali.

Con un po' di pianificazione intelligente, quest’anno sarà possibile raddoppiare le ferie e organizzare gite fuori porta oppure viaggi all’estero da soli o in compagnia.

Ponti e festività 2023: tutte le date in calendario

Il 2023 è iniziato da tempo, e già il mese di gennaio ci ha regalato la possibilità di organizzare ponti lunghi. Un esempio? Il 6 gennaio è caduto di venerdì, per cui molti hanno approfittato per fare un weekend lungo fuori porta.

Dopo la Pasqua appena trascorsa, dovremmo attendere il prossimo 25 aprile per goderci un altro weekend lungo: sì, perché il giorno della Liberazione cadrà di martedì e, prendendo solo un giorno di ferie, sarà possibile organizzare una bella vacanza in Italia o, perché no, in Europa.

L’1 maggio cade di lunedì e, di conseguenza, partendo venerdì è possibile godersi una bella gita fuori porta.

Dopo di che, dobbiamo aspettare il 2 giugno che cadrà di venerdì: anche in questo caso sarà possibile organizzare un weekend lungo in Italia o all'estero.

Un altro ponte interessante è quello del 15 agosto. Ferragosto cadrà di martedì, per cui sarà possibile attaccare un giorno di ferie per organizzare un piccolo viaggio estivo per chi non andrà in vacanza, ma anche per chi avrà già usufruito delle ferie lavorative.

Finita l’estate, dovremmo aspettare l’1 novembre che cade di mercoledì. In questo modo, chi potrà attaccare due giorni di ferie avrà modo di organizzare un ponte lungo, così come l'8 dicembre che sarà un venerdì.

Le principali festività regionali da nord a sud

Il 2023 sarà un anno proficuo anche per quanto riguarda le feste regionali.

Partiamo con Sant'Ambrogio, il patrono di Milano, che quest’anno cadrà il 7 dicembre.

Questo permetterà ai cittadini di organizzare un lungo ponte (4 giorni) fino a domenica 10 dicembre e senza dover prendere ferie (l'8 dicembre, infatti, è festa nazionale).

A Roma, invece, si celebrano San Pietro e Paolo il 29 giugno che cadrà di giovedì; anche in questo caso, i cittadini romani avranno l'opportunità di organizzare un lungo weekend prendendo solo un giorno di ferie.

Napoli festeggia San Gennaro il 19 settembre, che sarà martedì; quindi, anche i cittadini napoletani potranno organizzare una breve vacanza a partire dal weekend precedente.

Il patrono di Bari, San Nicola, cade il 6 dicembre (mercoledì); anche i cittadini baresi prendendo un solo giorno di ferie da lavoro possono organizzare un lungo ponte fino a domenica 10, approfittando della festa dell'Immacolata l'8 dicembre.