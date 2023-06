Un gesto che racchiude il vero senso dello sport e dell'atletica. Al Gran Galà degli Esordienti di Lucca, il giovane atleta Gioele dell'Atletica Virtus rinuncia al primo posto per aiutare un avversario. Uno dei due ragazzi - in un testa a testa nell'ultima curva della pista - inciampa e cade. Non ci pensa due volte Gioele: con uno rapido scatto si gira, torna indietro e aiuta il suo concorrente a rialzarsi da terra.

Un gesto che scatena gli applausi dalla tribuna ma che gli costa il primo posto. Il ragazzo infatti, perdendo la rincorsa, viene superato da un altro corridore e arriva secondo. Poco importa, alla fine, del risultato: quello che ha fatto Gioele va ben oltre un primo premio e spiega senza tanti giri di parole il senso dello sport, dell'atletica e della competizione.