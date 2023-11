La proposta di matrimonio a scuola finisce in polemica

È virale in rete il video di una insegnante che riceve una proposta di matrimonio in classe con la partecipazione attiva degli alunni. L’evento, immortalato in un video pubblicato su TikTok da uno degli studenti mostra l'intera scena sulle note dei Negramaro: dapprima alcuni ragazzi porgono fiori alla professoressa, colta di sorpresa. Successivamente entra in aula il fidanzato della donna, che si inginocchia seguendo il rituale e ottenendo, dopo la consueta liturgia, ‘il fatidico sì’. Il video si conclude con un applauso generale e la coppia che si stringe in un abbraccio.

I protagonisti sono due professori di un istituto di Peschici, nel Foggiano. "Sono fidanzati da 12 anni e sono entrambi professori" spiegano gli alunni nel dibattito che si è acceso dopo la pubblicazione del video. Sì perché il momento di romanticismo non ha mancato di suscitare qualche polemica sul luogo in cui è avvenuto, sul fatto che gli alunni avessero gli smartphone accesi e sul fatto che gli stessi siano stati "usati" dal professore per la sua teatrale proposta di matrimonio.

Video agenzia Dire