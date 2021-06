Tamponamento tra camion sull'A1, video incendio: due morti

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Le drammatiche immagine sul tratto dell'A1 nel Piacentino in direzione Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, martedì 22 giugno, è stata predisposta la chiusura del tratto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto un'autovettura e due mezzi pesanti uno dei quali ha preso fuoco al km 67 in direzione di Milano. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 6 km di coda in entrambe le direzioni. Dallo scontro si è verificato un pauroso incendio con fiamme visibili da chilometri di distanza. Due persone hanno perso la vita.