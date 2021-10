Manifestazione no green pass: che cosa è successo oggi a Roma

Al grido di 'No Green Pass' e 'libertà' un gruppo di manifestanti No vax ha occupato anche la sede nazionale della Cgil in Corso d'Italia a Roma.

Scontri e cariche della polizia sono proseguiti al centro di Roma dove i manifestanti hanno lanciato oggetti verso le forze dell'ordine schierate a protezione di Palazzo Chigi e del Parlamento.

Immagini video agenzia Dire