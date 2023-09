Doveva essere una "semplice" e "sobria" festa per annunciare il sesso del nascituro ma qualcosa è andato storto. Durante un gender reveal party a San Pedro, Sinaloa, in Messico, un piccolo velivolo ha sorvolato la festa in giardino dove erano presenti i futuri genitori assieme ad amici e parenti. Proprio durante l'atteso annuncio l'aereomobile sfiora di pochissimo mamma e papà e subito dopo perde un'ala finendo il suo volo in malo molo. In un modo o nell'altro il sesso del futuro figlio è stato svelato: sarà una femminuccia.

