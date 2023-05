Le immagini di una jeep che galleggia sulle acque cristalline di Portofino sono diventate virali, ma nulla di troppo strano: il veicolo immortalato in diverse zone della Riviera Ligure è un veicolo anfibio, ideato proprio per muoversi sull’acqua.

Si tratta di un RMA Amphi-Ranger 2800 SR, modello piuttosto raro ormai fuori produzione, già avvistato galleggiare sulle acque del lago di Garda nel 2021. Il veicolo viaggia sull’acqua ad una velocità massima di 15 km/h e si muove grazie ad un’elica. Fu costruito tra il 1985 e il 1995 come mezzo speciale per la manutenzione delle condutture.

Nessuna multa dunque per i conducenti: i mezzi classificati come anfibi possono navigare in mare rispettando il codice della navigazione.