Coronavirus, come vanno i contagi oggi in Italia? La risposta la troviamo nel bollettino coronavirus di oggi lunedì 6 luglio 2020, con i numeri forniti dalle singole regioni e i numeri nazionali su nuovi casi, morti, guariti e tamponi effettuati.

L'ultimo aggiornamento riferito alla giornata di domenica segnalava un aumento del numero di ricoveri in terapia intensiva (74, +3 rispetto a sabato) a fronte di 7 morti (di cui 6 in Lombardia) e 192 i nuovi casi confermati, primo calo dopo 5 giorni di lenta risalita.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 6 luglio 2020

Coronavirus, i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 18:00 i numeri del contagio comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti dalle singole regioni.

In Veneto si registrano 9 nuovi casi di infezione da coronavirus e un nuovo decesso. Due i nuovi pazienti entrati purtroppo in terapia intesiva (10 pazienti totali) mentre sono 169 i ricoverati con sintomi e 768 le persone in isolamento. A seguito focolaio vicentino la regione ha introdotto una nuova ordinanza che regolamenta in particolar modo la procedura da seguire nel caso in cui si effettuino viaggi all'estero.

Anche in Emilia Romagna si registra un nuovo caso legato ad un rientro dall'estero: si tratta di un 72 di Cesenatico cantagiato dalla figlia di rientro da un paese europeo in cui lavora. Il quadro non è critico, l'uomo è asintomatico, ovviamente l'Ausl sta svolgendo un'indagine per tracciare i contatti più stretti dell'uomo.

Nel Lazio sono 19 i nuovi casi di coronavirus, di cui 12 rilevati da persone in arrivo da Dacca, Bangladesh. In particolare sono 14 i casi relativi alla città di Roma, mentre le autorità sanitarie segnalano il caso positivo "di una bambina di 11 anni residente a Mentana e trasferita al Bambino Gesù di Palidoro. Fanno rumore i controlli anti-assembramenti che hanno portato anche alla chiusura di uno stabilimento balneare a Roma.

Un morto ma nessun nuovo caso positivo in Alto Adige a fronte di 156 tamponi. Nei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 5 pazienti affetti da Covid-19. Sono 6 le persone ospitate come casi sospetti presso le strutture dell'Azienda sanitaria. Vuote le terapie intensive mentre purtroppo si registra un decesso che porta il totale dei pazienti morti in Alto Adige a causa del Covid-19 a 292. 246 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare.

Nessun decesso e nessun nuovo caso in Puglia dove sono 93 i casi attualmente positivi.

Nessun decesso e nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia dove sono 113 le persone attualmente positive. Il bollettino regionale segnala come un paziente dichiarato guarito sia ridiventato positivo. Nessun paziente covid è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 9.

Nessun decesso e nessun nuovo caso in Abruzzo dove restano 30 i pazienti ricoverati in ospedale, nessuno di questi occupa invece i letti della terapia intensiva. 126 (-7 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 156, con una diminuzione di 7 pazienti rispetto a ieri.

Coronavirus, le ultime notizie

