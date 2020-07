Coronavirus, il bollettino di domenica 12 luglio: in crescita il numero dei contagiati

Coronavirus, ecco le ultime notizie sull'epidemia nel nostro Paese con il consueto bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 12 luglio 2020, diffuso come ogni giorno intorno alle ore 17. Ieri 7 decessi e 188 nuovi casi: dopo tre giorni di aumento, la curva epidemica in Italia piega al ribasso. Ma non bisogna abbassare la guardia. "Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità contro il record di contagi nel mondo", scrive in un tweet il ministro della Salute, Roberto Speranza. "220mila contagi Covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo - scrive Speranza - ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti".

E intanto il governo sta per emanare un nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus per prorogare le misure già esistenti per contenere il contagio: le norme sono infatti in scadenza il 14 luglio. Per quanto riguarda, invece, la proroga dello stato d'emergenza Covid che scade il 31 luglio, è necessaria una delibera in Consiglio dei ministri, su cui il presidente del Consiglio riferirà in Parlamento. Qui trovate tutti i dettagli.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 12 luglio 2020

Sono nove le vittime registrate oggi in Italia a causa del coronavirus, otto delle quali in Lombardia e una in Abruzzo. Il totale arriva così a 34.954. I nuovi positivi sono 234 per un numero complessivo di 243.061. I casi di contagio risalgono rispetto a ieri, nonostante il numero più basso di tamponi effettuati (38.259). Sette regioni e la Provincia di Trento a zero contagi. Sono 349 le persone guarite nelle ultime 24 ore. Una persona in più, rispetto a ieri, ricoverata in terapia intensiva. Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare sono 12.335 (-175).

Attualmente positivi: 13.179

Deceduti: 34.954 (+9, +0%)

Dimessi/Guariti: 194.928 (+349, +0,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 68 (+1, +1,5%)

Tamponi: 5.938.811 (+38.259)

Totale casi: 243.061 (+234, +0,1%)

Coronavirus in Italia, i dati dalle regioni

Il dato suddiviso per regione, qui sotto, è relativo ai casi totali dall'inizio dell'epidemia (numero di persone positive che include morti e guariti). Tra parentesi il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 95.049 (+77, +0,1%; ieri +67)

Emilia-Romagna 28.940 (+71, +0,3%; ieri +47)

Veneto 19.395 (+16, +0,1%; ieri +10)

Piemonte 31.498 (+4; ieri +9)

Marche 6.804 (+1; ieri +4)

Liguria 10.031 (nessun nuovo caso; ieri +6)

Campania 4.772 (+3, +0,1%; ieri +7)

Toscana 10.322 (+1; ieri +5)

Sicilia 3.099 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Lazio 8.314 (+20, +0,2%; ieri +19)

Friuli-Venezia Giulia 3.335 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Abruzzo 3.328 (+5, +0,1%; ieri +2)

Puglia 4.541 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Umbria 1.450 (+2, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.666 (+5, +0,2%; ieri +3)

Calabria 1.216 (+28, +2,4%; ieri +2)

Sardegna 1.372 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il nono giorno di fila)

Trento 4.881 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Molise 446 (+1, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Basilicata 406 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Sono 16 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo il Bollettino regionale, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 19.395. Il dato porta a un aumento delle persone attualmente positive (408, +10 rispetto a ieri), ma sono invariati i soggetti posti in isolamento fiduciario (1.298). I negativizzati crescono di 6 unità, a 16.948. Non cresce il numero di decessi, fermo a 2.039 di cui 1.435 negli ospedali. Nessuna variazione per la situazione ospedaliera: 142 i ricoverati nei reparti, di cui 20 positivi, e 9 nelle terapie intensive, di cui 3 positivi.

In Alto Adige, i laboratori dell'Azienda sanitaria locale nelle ultime 24 ore hanno effettuato 746 tamponi, 5 dei quali risultati positivi. Più di 45mila le persone testate finora. Nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19.

Zero decessi, quattro nuovi casi positivi di cui due asintomatici. Sono alcuni dei dati diffusi dalla Regione Piemonte nel bollettino sulla situazione coronavirus. I pazienti guariti sono in tutto 25.477 (+29 rispetto a ieri). Il totale dei decessi è fermo a 4.111. Le persone risultate positive in Piemonte dall'inizio dell'epidemia sono 31.498. Resta invariato il numero (nove) dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

"La Liguria arriva a contagi zero! Un grande momento che aspettavamo da mesi e che conferma il trend positivo sul Covid nella nostra regione, anche dopo la riapertura di tutte le attività economiche. Dopo tanti sacrifici da parte di tutti, dopo il lavoro incessante di medici, infermieri e operatori sanitari, dopo la fatica e la paura, questo è proprio un grande giorno!". Lo annuncia il presidente ligure Giovanni Toti sui social.

In Toscana sono 10.322 i casi di positività al coronavirus, uno in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l'85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 371.272, 2.784 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 331, +0,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Nel Lazio, spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, "oggi registriamo un dato di 20 casi. Dei nuovi casi l'80% sono quelli di importazione (16). Di questi casi di importazione 12 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro dall'Ucraina, una donna di rientro dal Messico, un uomo dal Montenegro e un uomo da Afghanistan. E' la dimostrazione che in questa fase sono indispensabili i controlli in entrata e l'isolamento. I casi di importazione si confermano la prevalenza, mentre sta proseguendo con buoni risultati l'attività di contact tracing per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione. L'attività ai drive-in per il contact tracing ci ha permesso di eseguire nella sola giornata di ieri 1.600 tamponi".

🔴 #Coronavirus, il grafico con le percentuali dall'inizio dell'epidemia dei 5 segmenti dei casi totali: dimessi/guariti, positivi in isolamento domiciliare, ricoverati in terapia intensiva, altri ospedalizzati, deceduti. pic.twitter.com/OtfSFhCTWb — YouTrend (@you_trend) July 12, 2020

Nessun nuovo caso positivo su 1614 test e nessun nuovo decesso in Puglia. Lo rende noto il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, nel bollettino epidemiologico quotidiano sul Covid-19. E' da qualche giorno che non ci sono morti: il numero di questi ultimi rimane fermo a 546. Ieri un solo caso positivo su 1717 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 201.419 test.

Sono tre i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 1.212 tamponi. Il totale dei casi positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 4.772, mentre sono 302.889 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania: è il dodicesimo giorno consecutivo senza decessi. Il totale dei deceduti è 432. I guariti restano 4.094, tutti totalmente guariti.

"In Calabria ad oggi sono stati effettuati 103.000 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.216 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 101.810". Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. "Territorialmente - prosegue - i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti. Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti".

