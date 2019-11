Quadri da soggiorno, le proposte per una casa moderna ed elegante

Le pareti per molti sono una tela bianca attraverso le quali è possibile esprimere la propria vena artistica. Per gli appassionati di design, diventano un vero e proprio strumento per ricreare un ambiente di tendenza.

In molti decidono di arredarle con colori grintosi, carte da parati esclusive, adesivi o semplici orologi. Se siete amanti dell’arte o semplicemente volete impreziosire una parte della stanza, i quadri riescono a restituire un clima elegante e raffinato.

Questi diventano il punto focale all’interno di un ambiente, riescono ad armonizzare i diversi arredi e soprattutto regalano carattere e unicità al soggiorno.

Abbandonando lo stile classico, per avere un ambiente trendy i quadri moderni sono l’elemento in più. Vediamo alcune proposte perfette per ogni stile e gusto.

I colori brillanti e intensi riescono dare grinta ad una stanza. Per creare un ambiente armonico il quadro non deve essere da meno. La stampa formata da quattro pannelli distinti, si sviluppa sui toni del rosso/bordeaux e nero, alternati a elementi in grigio chiaro per dare un tocco di luce. Il telaio dallo spessore di 2 cm, ha come soggetto centrale due corpi stilizzati che danzano. L’effetto super moderno è ideale in un ambiente che richiama gli stessi elementi negli arredi. La tela fissata sui singoli pannelli è stampata anche sui bordi, fissati al supporto per regalare un effetto di tensione dell’immagine. Facili da appendere al muro, vi basta utilizzare i ganci inclusi.

Pro. La tela riesce a diventare il fulcro della camera grazie alle tinte accese.

Contro. Bisogna prestare attenzione quando si allineano i diversi pannelli.

Tra i trend degli ultimi anni, c’è quello di avere quadri in cui il protagonista assoluto è lo skyline di una metropoli. Se amate New York questa stampa non può assolutamente mancare nel vostro soggiorno. Disponibile in bianco e nero, in color seppia o sui toni del blu, la tela diventerà la protagonista assoluta della camera. Il quadro realizzato con le tecnologie più moderne e inchiostri resistenti, fa si che i colori rimangono alterati se esposti alla luce senza sbiadire con il passare del tempo. La tecnica di intelaiatura su tela in tessuto non tessuto sintetico, copre anche il bordo del quadro per un effetto avvolgente. Il pannello di fibra a media densità con uno spessore di 12 mm e le vernici atossiche ed ecosostenibili, fanno del quadro un elemento d’arredo ideale nelle camerette o nelle camere da letto.

Pro. Ha il massimo della resa su muti ampi.

Contro. I ganci per appendere i quadretti non sono inclusi.

L’eleganza dei fiori e della natura è impareggiabile. Per avere un ambiente raffinato, ma nello stesso tempo moderno, potete scegliere questo quadro in cui i protagonisti assoluti sono i papaveri. Il loro caratteristico colore rosso brillante, spicca su uno sfondo color seppia in cui la natura viene accennata con delicatezza. Formato da 5 pannelli riesce a coprire uno spazio di circa 2 metri, ideale se si vuole riempire una zona della camera spoglia. La stampa su tela in TNT di alta qualità, dona estrema nitidezza ai colori, che non sbiadiscono nel tempo a contatto con la luce dei raggi solari. Il tessuto sintetico e le vernici ecosostenibili, sono pensate per avere la stampa all’interno di luoghi chiusi come uffici, soggiorni o camere da letto senza alcun pericolo per la salute.

Pro. I colori e il disegno donano un effetto unico alla stanza.

Contro. Non è semplicissimo allinearli.

Avere il mondo a portata di mano è possibile con questo delizioso quadro in cui è rappresentata la cartina del mondo. Il planisfero suddiviso su tre pannelli di legno, arriva fino a 150 cm, perfetto da mettere sul divano e completare la parete. Le tinte grintose del planisfero color giallo fuoco e lo sfondo a contrasto in bonzo danno carattere ad ogni ambiente. I bordi laterali stampati, regalano un effetto particolarmente decorativo, non vi resta che appenderli grazie ai gancio inclusi.

Pro. Il disegno è molto bello e i colori vivi.

Contro. Per appenderli alla perfezione bisogna avere un po’ di manualità.

In una stanza non molto grande, gli arredi devono essere studiati per regalare un senso di profondità ed ampiezza. Questo quadro con un piacevole effetto 3D è la soluzione ideale. La tela made in Italy è perfetta all’interno di un arredo giovane e moderno. Il soggetto delicato e raffinato è la scelta per chi ha uno spirito romantico, la bicicletta con il portafiori pieno di rose, si staglia su una base in bianco e nero, con elementi eleganti come cuori e petali. La stampa UV sui cinque pannelli in fibra di legno ecologico, spessi 10 mm, sono leggeri e riescono a coprire fino a 115 cm. I cinque pannelli realizzati artigianalmente possono essere appesi alle pareti con il nastro biadesivo incluso nella confezione.

Pro. I panelli sono leggeri e donano un piacevole effetto alla camera.

Contro. Per alcuni il nastro biadesivo non è la scelta giusta per sostenere i pannelli.

Per chi è appassionato dell’artista e del writer inglese e vuole ammirare una delle sue opere, la riproduzione fotografica è irrinunciabile. La tela grande, suddivisa in quattro pannelli, riesce ad impreziosire una parete in una stanza non molto ampia o un angolo di una camera. Il quadro sui toni del grigio, ha come protagonista una bambina con in mano un palloncino rosso. Bella e di tendenza, la tela è facile da montare grazie ala sagoma con i centraggio i chiodini e alle istruzioni pensate per ottenere un risultato impeccabile.

Pro. Facile da montare grazie alle istruzioni e ai chiodini in dotazione.

Contro. Da vicino l’immagine è un po’ sgranata.

