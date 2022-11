Gli adesivi da parete perfetti in ogni ambiente della casa

Gli appassionati di design sanno perfettamente che per arredare casa, ogni particolare deve essere curato nel minimo dettaglio e a volte la spesa è ingente.

Dare un nuovo volto alla stanza dei ragazzi, riempire una parete vuota del salotto senza ricorrere al classico orologio, o dare un tocco in più alla camera da letto, senza ricorrere a costose ristrutturazioni è possibile grazie agli adesivi murali.

La scelta degli stickers varia in base all’ambiente in cui devono essere utilizzati, quelli nella camera dei piccoli possono essere colorati e allegri, mentre quelli nelle camere principali devono avere uno stile personale.

Facili da spostare, sono elementi che ti consentono un continuo cambiamento senza correre il rischio di annoiarti o di rovinare le pareti.

Se vuoi dare un nuovo look alla stanza o vuoi coprire una macchia sul muro ecco gli stickers adatti a ogni situazione

Adesivi murali con scritte

Una frase di uno scrittore preferito, una poesia che ti è rimasta nel cuore escono dalle pagine dei libri e approdano sulle pareti di casa tua. Gli adesivi murali con scritte servono a imprimere nella stanza una frase di incoraggiamento, ma anche ad accogliere i tuoi ospiti invitandoli a sorridere sempre e a non darsi per vinti, questi adesivi sono versatili e si adattano alle esigenze delle persone. La frase composta da singole parole può essere disposta sul muro in base ai gusti e alle esigenze di spazio, un modo divertente per personalizzare il salotto o l'ingresso di casa. Realizzato in vinile resistente all'umidità si applicano bene anche sulle superfici non perfettamente lisce. Non devi fare altro che scegliere il colore che si adatta alla tua stanza e comporre il tuo mantra.

Pro. La scritta in vinile è resistente e può essere disposta in base alle tue preferenze.

Contro. Non ci sono le istruzioni.

Adesivi con gatti

Ami i gatti? Non puoi stare senza di loro? Allora perché non averli anche sulle pareti? Se sei alla ricerca di adesivi simpatici dedicati ai tuoi amici a quattro zampe, questi stickers sono quello che fa per te. Il set formato da 13 soggetti è caratterizzato da disegni divertenti ed eleganti, perfetti sui muri, gli adesivi si adattano anche alle piastrelle o rendono meno serioso un interruttore. Realizzati in PVC sono duraturi e impermeabili, così da poter lavare le piastrelle senza correre il rischio che il colore sbiadisca. Se non sei soddisfatto del risultato, gli adesivi si possono attaccare e staccare più volte senza perdere la loro efficacia. Anche se non hanno un foglio di trasferimento per aiutarti nel posizionamento, le dimensioni ridotte facilitano l'applicazione.

Pro. Pratici da attaccare e staccare.

Contro. Per alcuni utenti il materiale è delicato.

Adesivi per la camera dei bambini

Se sei in dolce attesa o vuoi fare un regalo diverso a un'amica o a una sorella che sta per diventare mamma, un'idea originale può essere quella di regalarle degli stikers da parete, gli adesivi colorati e simpatici renderanno la camera del piccolo divertente e accogliente. Pensati per riempire le pareti delle camerette, hanno dimensioni molto grandi così da diventare un vero e proprio elemento d'arredo, realizzati in materiali atossici, si adattano alla perfezione ai muri lisci senza arrecare alcun rischio alla salute dei bambini. Gli animali del bosco e della foresta con i loro simpatici musetti sono pronti ad accompagnare i piccoli nella fase della crescita e in mille avventure.

Pro. Sono grandi e riescono ad arredare al camera, inoltre, sono atossici.

Contro. La colla non fa sempre il suo dovere.

Adesivi murali in 3D

Se vuoi fare dell'adesivo un vero e proprio elemento d'arredo, allora puoi puntare su quelli in 3D. Riusciranno a trasformare un angolo della stanza in modo elegante, con un costo ridotto rispetto a una libreria o a un mobile. Il set formato da 72 farfalle svolazzanti, permetterà di decorare in modo elegante un angolo della camera dimenticato. A tinta unita, colorate o bicolor, le farfalle diventeranno il punto centrale della stanza, facili da applicare, basta pulire la parete e il gioco è fatto.

Pro. L'adesivo formato da singoli pezzi, permette di distribuirli secondo i vostri gusti.

Contro. Per alcuni utenti gli adesivi sono un po' piccoli.

Adesivo carta geografica

Ami visitare nuovi posti, ma non hai la possibilità di concederti un viaggio in compagnia della tua famiglia? Nessuno ti vieta di sognare ad occhi aperti e immaginare di stare in posti assolati, per aiutarti gli adesivi murali con carta geografica fanno al caso tuo. Il planisfero dalle dimensioni importanti è curato nei minimi dettagli, ed è un ottimo modo per ripassare la geografia. Realizzato in materiale atossico e impermeabile è resistente all'acqua, quindi può essere pulito facilmente senza alcun rischio, grazie alla guida, l'adesivo può essere applicato in pochi minuti e se vuoi un risultato impeccabile, puoi attaccare e staccare la cartina per correggere ogni minimo difetto. Non ti resta che scegliere il colore e dove posizionarlo e avrai il mondo a portata di mano.

Pro. I materiali e i colori non sono tossici.

Contro. Le scritte sul planisfero sono in inglese.

Adesivo per pareti e vetrate

Ami la natura e vuoi ricreare la bellezza della primavera anche in inverno? Questo adesivo total black è quello che fa per te. Perfetto per le persone romantiche, lo stikers rappresenta il tarassaco e le farfalle dolcemente cullate dal vento. Si applica facilmente su ogni superficie, dalla parete alla porta o alla vetrata della finestra per immergersi in un mondo pieno di natura. Basta rimuovere la pellicole e premere per eliminare le bolle d'aria e l'adesivo sarà pronto a decorare il tuo appartamento.

Pro. Ha un ottimo risultato su ogni superficie.

Contro. La colla adesiva a lungo andare si stacca.

