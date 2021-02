Tappeti moderni, per arredare ogni ambiente a meno di 50 euro

Con il passare degli anni, cambiano anche gli stili. Mentre prima avere un tappeto persiano rappresentava un must, ora i colori accesi e vistosi di questo modello, vengono preferiti a quelli meno appariscenti e più sobri.

I tappeti moderni caratterizzati da tinte unite o sfumature pastello, riescono a vivacizzare l'ambiente in cui vengono inseriti in modo easy. Il tappeto è in grado di cambiare totalmente l’aspetto della stanza, per questo deve essere scelto con molta attenzione per evitare che stoni con i mobili.

Patchwork, trame geometriche e stampe abstract vi confondono? Vi diamo qualche piccolo consiglio per trasformare ogni zona della vostra casa in un ambiente moderno e accogliente ad un prezzo superconveniente.

Tappeto a pelo lungo

L'elegante tappeto a pelo lungo è disponibile in diversi colori, dal classico grigio a tinte più accese, come rosa e verde, il modello di tendenza è in grado di abbinarsi bene a qualsiasi ambiente della casa. Perfetto per il salotto, è elegante e resistente e aggiunge un tocco di modernità ad ogni stile diventando il protagonista della stanza. Grazie alla qualità della lavorazione e ai materiali di cui è composto la manutenzione sarà facile e poco impegnativa, per un risultato sempre perfetto. Ideale sui pavimenti riscaldati, riesce a diffondere il calore senza trattenerlo.

Pro. Il modello è morbido e soffice.

Contro. Tende a spostarsi sul pavimento.

Tappeto trama geometrica

Volete dare un tocco moderno al salotto, alla camera da letto, alla cucina o al corridoio? Questo modello dalla trama geometrica è la scelta perfetta. Il tappeto dalle tinte neutre, brillanti e intense è arricchito da un motivo esclusivo, questi elementi fanno del modello una componente di design che regala eleganza all'arredamento di ogni casa. Il tappeto a pelo corto, disponibile in diverse misure si integra alla perfezione in ogni stanza, ed è facile da pulire.

Pro. Il tappeto morbido è perfetto per far giocare i bambini.

Contro. I colori chiari si sporcano facilmente.

Tappeto Patchwork

Per avere un ambiente moderno e di design il tappeto patchwork è irrinunciabile. Il modello caratterizzato da riquadri a contrasto diventa il protagonista di ogni stanza. I classici bianchi, grigi e neri, sono vivacizzati da tocchi di rosso, per un effetto supermoderno e di tendenza. I disegni geometrici, poi, regalano un tocco in più al tappeto perfetto per arredare la camera da letto o il salotto. Ideale su pavimenti con radiatore, è disponibile in diverse misure a seconda delle esigenze.

Pro. I colori sono vividi ed è di buona fattura.

Contro. Il tappeto arriva arrotolato e gli angoli inizialmente tendono ad alzarsi.

Tappeto stampa abstract

La nuance complementare del tappeto moderno a fondo grigio, viene resa unica dalla stampa abstract a contrasto. I graffi sui toni del bianco e del rosso spazzano la monotonia dei colori e regalano al salotto, al corridoio o alla camera da letto un ambiente più vivace e meno monotono. Il modello disponibile in diverse misure, è perfetto anche per i pavimenti radianti, senza impedire la diffusione del calore ed è realizzato con materiali sicuri e non nocivi.

Pro. Il tappeto è doppio e morbido, perfetto per attutire le cadute dei piccoli.

Contro. Se non fissato a terra tende a muoversi.

Tappeto mélange

Il tappeto moderno dallo stile mélange è perfetto per dare un tocco in più alla stanza da letto o al salotto. Le varie gradazioni di grigio associate a lavorazioni differenti, ravvivate da tocchi di rosso cardinale, rendono ampio e rifinito ogni ambiente. Il modello a pelo corto è ideale anche nelle case in cui ci sono bambini e animali domestici. Basta passare l'aspirapolvere e il tappeto ritorna come nuovo! Può essere messo tranquillamente anche nelle stanze con riscaldamento a pavimento, perché riesce a far passare il calore.

Pro. Facile da pulire, basta la semplice aspirapolvere.

Contro. E’ un po’ leggero.

Tappeto a quadri

Il tappeto a quadri caratterizzato da tinte sul marrone si abbina perfettamente ad un ambiente moderno, ma che vuole trasmettere una sensazione di calore alla stanza. Adatto su ogni tipo di pavimento, anche quello con riscaldamento, non impedisce al calore di diffondersi all’interno della stanza. Realizzato al 100% in polipropilene, il materiale è privo di sostanze nocive per la salute, perfetto se in casa ci sono dei bambini. Facile da pulire, basta semplicemente passare l’aspirapolvere.

Pro. Tappeto di design e moderno.

Contro. I colori sono un po’ spenti.

Tappeto in finta pelliccia

Rendere caldo e accogliente un ambiente è possibile non solo con i mobili, ma anche con i tappeti e questo modello in finta pelliccia è la scelta ideale. Adatto alla camera dei ragazzi, ma anche al soggiorno, alla camera da letto o alla stanza dei giochi, è pensato per aggiungere un tocco moderno ed easy ad ogni arredamento, grazie ai colori che vanno dal bianco candido, al grigio, fino al rosa, immancabile nella camera di una ragazza. Realizzato con materiali di qualità è resistente all'usura e al tempo e può essere lavato facilmente in lavatrice con acqua fredda a 30 gradi.

Tappeto multicolor

Avere una casa in stile moderno, non vuol dire solo scegliere gli arredi a tema, ma anche i complementi e i tappeti ricoprono un ruolo fondamentale. Se siete alla ricerca di uno stile allegro e di gusto, questo tappeto multicolor è ideale nella camera dei più piccoli, ma anche in cucina o nel soggiorno. L'abbinamento dei colori e l'intensità delle tinte ne fanno il punto focale della stanza, inoltre gli orli lavorati a mano rendono il tappeto elegante e raffinato. Disponibile in diverse misure da quella small, per gli ambienti piccoli a quella extralarge per le camere ampie, è adatto a pavimenti radianti ed è facile da lavare.

Pro. Si lava facilmente.

Contro. Bisogna stare attenti con le misure.

