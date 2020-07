Aloha Care, la nuova linea di solari Hawaiian Tropic

Aloha Care è la novità principale 2020 di Hawaiian Tropic: una nuova linea di solari ecosostenibili, composta da due lozioni per il corpo e una per il viso, che oltre a proteggere e prendersi cura della pelle, è ancora più attenta all'ambiente. Le formulazioni di questi solari, infatti, sono "reef friendly", cioè prive di oxybenzone e ottinoxato nel rispetto dei mari, e il loro packaging è realizzato al 45% in plastica riciclata.

Ma non è tutto! Un'altra novità coinvolge Island Sport, la linea pensata per chi ama l’attività fisica all'aria aperta e vuole un'efficace protezione dai raggi del sole: dopo il successo dello scorso anno con le due referenze in spray (SPF 15 e 30), per il 2020 si aggiunge alla linea le lozioni con SPF15 e 30.

Inoltre, tutti i prodotti Hawaiian Tropic sono dermatologicamente testati, raccomandati dalla Skin Cancer Foundation e certificati come Cruelty Free (ovvero non sono testati sugli animali e non venduti in store che richiedono test sugli animali per la vendita) da PETA, la più grande organizzazione al mondo che si batte per i diritti degli animali, all'interno del suo programma Beauty Without Bunnies.

Aloha Care

Le nuove lozioni Aloha Care proteggono, idratano e nutrono la pelle, senza ungerla o lasciare residui. Con una meravigliosa fragranza esotica e tropicale, queste lozioni hanno una texture ultraleggera che non ostruisce i pori e lascia respirare la pelle.

Hawaiian Tropic Aloha Care Lozione Corpo con SPF15 o SPF30 - nel formato da 180 ml, questa lozione protegge il corpo dai raggi UVA e UVB, non unge la pelle e, grazie al suo potere opacizzante, contrasta l’effetto lucido.

Hawaiian Tropic Aloha Care Viso con SPF30 - una lozione specifica per il viso che protegge dai raggi UVA e UVB e dalla texture ultra leggera, perfetta da utilizzare tutto l'anno e anche come base trucco; inoltre, il pratico formato da 90 ml la rende ideale da tenere in borsa o nel beauty case, per averla sempre con sé anche durante i viaggi.

Island Sport

Le lozioni Hawaiian Tropic Island Sport con SPF 15 e 30 offrono una protezione ad alte prestazioni, progettata per stare al passo con uno stile di vita attivo. La formulazione ultraleggera e traspirante non ostruisce i pori ed è resistente al sudore e all'acqua, rendendo questa lozione perfetta per il fitness e le attività all'aperto: una coccola che protegge con l'iconico profumo tropicale che è la firma di Hawaiian Tropic.

