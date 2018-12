Monitor LG: al Ces due nuovi modelli fino a 49 pollici per giochi e produttività

LG presenterà alla prossima edizione del Consumer Electronic Show due nuovi monitor dalle dimensioni davvero elevate. Si parte dal modello 49WL95 della linea UltraWide, pensato per la produttività in multitasking e dotato di un pannello IPS curvo con diagonale da ben 49 pollici, in formato 32:9 e con una risoluzione di 5120x1440 pixel. Monitor equipaggiato inoltre con la funzionalità Picture-by-Picture che consente di visualizzare più sorgenti all’interno della stessa schermata e con il Dual Controller Software utile alla gestione di più dispositivi contemporaneamente controllati tramite un’unica tastiera e mouse.

A Las Vegas sarà anche in mostra il monitor per Pc 38GL950G, un nuovo modello della serie UltraGear, pensato per gli appassionati di videogiochi. Monitor che utilizza un pannello IPS da 38 pollici con supporto alla tecnologia NVIDIA G-Sync, risoluzione di 3840x1600 pixel, refresh rate a 144Hz e rapporto 21:9.